"La Promesa - pałac tajemnic" w ostatnich odcinkach nie oszczędzała bohaterów, a w posiadłości rodu Luján napięcie wyraźnie wzrosło. Manuel zaczął podejrzewać, że Curro na froncie celowo pcha się na śmierć, ale kuzyn kazał mu przestać się wtrącać. W tym samym czasie Jana i Vera znalazły ciało Píi oraz jej list pożegnalny, co wstrząsnęło całą służbą. Markiz Alonso, bojąc się obyczajowego skandalu, postanowił utrzymać tę tragedię w tajemnicy. María nie mogła się pozbierać po tym, jak Petra zniszczyła jej prywatne zapiski. Ukojenie znalazła tylko przy Salvadorze. Jakie będą skutki tych wydarzeń w kolejnych dniach?

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 454 - streszczenie

W 454. odcinku Catalina i Adriano szczerze rozmawiają o swoich miłosnych porażkach i rozczarowaniach. María Antonia i Alonso ulegają chwili i całują się, ale niemal od razu uznają, że to błąd, o którym trzeba zapomnieć. Virtudes odkrywa, że Simona potajemnie odwiedza Adolfita, i stanowczo zakazuje jej kolejnych spotkań z chłopcem. Dochodzi też do dramatycznych scen, bo Lope zostaje brutalnie pobity przez nieznanych sprawców. Na koniec Alonso i Cruz postanawiają wysłać Manuelowi rodzinny portret, licząc, że doda mu otuchy na froncie.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 454 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ma wiernych widzów, a kolejne odcinki regularnie pokazują nowe zwroty akcji w życiu rodziny Luján. Kolejne epizody można oglądać w telewizji, w popołudniowym paśmie, gdzie dalej śledzimy losy Jany i Manuela. Emisja pozostaje bez zmian, więc w połowie tygodnia widzowie dostaną kolejny odcinek. Odcinek 454 "La Promesa - pałac tajemnic" TVP2 pokaże 13 sierpnia 2026 roku o 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

To hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku. Jego bohaterką jest Jana, która szuka sprawiedliwości za krzywdy wyrządzone jej rodzinie. Posiadłość na południu Hiszpanii to miejsce, gdzie krzyżują się interesy arystokracji i służby, która dla niej pracuje. Nie brakuje tu intryg, zakazanych romansów i mrocznych tajemnic, które z czasem wychodzą na jaw. W obsadzie serialu są między innymi:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)