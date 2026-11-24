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W poprzednim odcinku w areszcie pojawił się nowy więzień, Waldi, który od samego początku zaczął okazywać wrogość Michałowi oraz Cezaremu. Rawicz musiał zmierzyć się z kolejnym ciosem, jakim była przesyłka od Natalii zawierająca dokumenty rozwodowe. Emilka z dużymi nadziejami poszła na egzamin ósmoklasisty, jednak Emil, mimo wsparcia Kacpra, wpadł w panikę przed ewentualną kompromitacją. Z kolei Tolek podjął ostateczną decyzję o walce o rozwód i spotkał się w tej sprawie z Ireną oraz mediatorką. A co wydarzy się tym razem?
„Barwy szczęścia” odcinek 3453 - streszczenie
Michał spotka się na widzeniu z Natalią i wtedy dokona odkrycia, które całkowicie go zaskoczy. Okaże się, że prawniczka jest żoną jego kolegi z celi. Łukasz zdobędzie dowód na to, że napastnik śledził kuriera przez kilka dni przed atakiem, o czym natychmiast powiadomi Majaka. Detektyw trafi też na ślad zaginionego noża, co może pchnąć śledztwo do przodu. W tym samym czasie Celina wpadnie w kłopoty, gdy testowany przez nią mężczyzna zauważy kamerę ukrytą w jej okularach. Po udanej imprezie w hotelu Bolesławski ponownie zapłaci Stańskim pod stołem, a kopertę wręczy również zaskoczonemu Justinowi.
„Barwy szczęścia” odcinek 3453 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 3453. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to od lat jedna z najchętniej oglądanych polskich produkcji, która zadebiutowała na ekranach w 2007 roku. Opowieść skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, pokazując ich codzienne zmagania oraz trudne życiowe zakręty. Różnorodne wątki pozwalają na łączenie romansów z tematami kryminalnymi, dzięki czemu akcja trzyma w napięciu. Bohaterowie z różnych pokoleń sprawiają, że wielu widzów może odnaleźć w nich cząstkę własnych doświadczeń. W obsadzie produkcji znajdują się:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)