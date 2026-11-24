W poprzednim odcinku w areszcie pojawił się nowy więzień, Waldi, który od samego początku zaczął okazywać wrogość Michałowi oraz Cezaremu. Rawicz musiał zmierzyć się z kolejnym ciosem, jakim była przesyłka od Natalii zawierająca dokumenty rozwodowe. Emilka z dużymi nadziejami poszła na egzamin ósmoklasisty, jednak Emil, mimo wsparcia Kacpra, wpadł w panikę przed ewentualną kompromitacją. Z kolei Tolek podjął ostateczną decyzję o walce o rozwód i spotkał się w tej sprawie z Ireną oraz mediatorką. A co wydarzy się tym razem?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3453 - streszczenie

Michał spotka się na widzeniu z Natalią i wtedy dokona odkrycia, które całkowicie go zaskoczy. Okaże się, że prawniczka jest żoną jego kolegi z celi. Łukasz zdobędzie dowód na to, że napastnik śledził kuriera przez kilka dni przed atakiem, o czym natychmiast powiadomi Majaka. Detektyw trafi też na ślad zaginionego noża, co może pchnąć śledztwo do przodu. W tym samym czasie Celina wpadnie w kłopoty, gdy testowany przez nią mężczyzna zauważy kamerę ukrytą w jej okularach. Po udanej imprezie w hotelu Bolesławski ponownie zapłaci Stańskim pod stołem, a kopertę wręczy również zaskoczonemu Justinowi.

„Barwy szczęścia” odcinek 3453 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 3453. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 2 grudnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to od lat jedna z najchętniej oglądanych polskich produkcji, która zadebiutowała na ekranach w 2007 roku. Opowieść skupia się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, pokazując ich codzienne zmagania oraz trudne życiowe zakręty. Różnorodne wątki pozwalają na łączenie romansów z tematami kryminalnymi, dzięki czemu akcja trzyma w napięciu. Bohaterowie z różnych pokoleń sprawiają, że wielu widzów może odnaleźć w nich cząstkę własnych doświadczeń. W obsadzie produkcji znajdują się:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)