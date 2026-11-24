Pamiętacie "Dziewczyny ze Lwowa"? Minęło już ponad 10 lat od premiery hitu TVP

To już ponad dekada, odkąd na antenie TVP1 zadebiutował serial, który szybko podbił serca polskiej publiczności. Pierwszy odcinek "Dziewczyn ze Lwowa" wyemitowano 6 września 2015 roku, a produkcja błyskawicznie stała się jednym z najchętniej oglądanych seriali obyczajowych. Historia opowiadała o losach czterech przyjaciółek z Ukrainy - Swietłany, Uljany, Poliny i Olyi - które w poszukiwaniu lepszego życia i pracy przyjechały do Warszawy. Widzowie z zapartym tchem śledzili ich zmagania z nową rzeczywistością, wyzwania zawodowe, miłosne perypetie i wzruszającą przyjaźń, która pozwalała im przetrwać najtrudniejsze chwile. Serial doczekał się czterech sezonów, a jego emisję zakończono w 2019 roku, pozostawiając po sobie grono wiernych fanów.

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Gwiazdy, które pokochali widzowie. Kto wcielił się w główne role?

Siłą serialu była nie tylko wciągająca fabuła, ale także znakomicie dobrana obsada, która tchnęła życie w postacie z lwowskiego kwartetu. W główne role wcieliły się utalentowane aktorki, które na długo zapadły w pamięć widzów. Na ekranie mogliśmy oglądać:

Annę Marię Buczek w roli przedsiębiorczej i zdeterminowanej Swietłany Omiliańskiej,

w roli przedsiębiorczej i zdeterminowanej Swietłany Omiliańskiej, Annę Gorajską jako utalentowaną muzycznie i wrażliwą Uljanę Pawliczenko,

jako utalentowaną muzycznie i wrażliwą Uljanę Pawliczenko, Magdalenę Wróbel , która zagrała przebojową i nieco zagubioną Polinę Kłyczko,

, która zagrała przebojową i nieco zagubioną Polinę Kłyczko, Katarzynę Ucherską wcielającą się w postać naiwnej i pełnej uroku Olyi Juszczuk.

Na drugim planie towarzyszyły im takie gwiazdy jak Marian Dziędziel, który wcielił się w rolę dobrodusznego gospodarza dziewczyn, pana Henryka, oraz Krzysztof Stelmaszyk jako mecenas Piotr, który skradł serce Swiety. Ich kreacje aktorskie na stałe wpisały się w historię polskiej telewizji.

Niesamowita metamorfoza obsady. Zobacz, jak zmienili się aktorzy z "Dziewczyn ze Lwowa"

Od premiery serialu minęło już sporo czasu, a aktorzy, którzy wcielali się w ulubione postacie, również przeszli wizualne przemiany. Czas nie stoi w miejscu, a dla wielu z nich udział w produkcji był ważnym etapem w karierze, po którym ich ścieżki zawodowe potoczyły się w różnych kierunkach. Jak dzisiaj wyglądają artystki, które grały tytułowe "Dziewczyny ze Lwowa"? Czy rozpoznalibyście na ulicy pozostałych członków obsady? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie możecie zobaczyć, jak przez lata zmienili się odtwórcy głównych ról. Niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć.