W poprzednim odcinku Aneta była bliska załamania po aresztowaniu męża, a sytuację pogorszyła wizyta niebezpiecznego gangstera Wójcika. Kasia przyznała się Jakubowi do romansu z Sowińskim i wręczyła mu zaklejoną kopertę, którą Karski ma otworzyć dopiero po jej śmierci. Z kolei Kama próbowała uświadomić Lilce, że kłamstwa niszczą jej życie, jednak próba wycofania się z układu z Elżbietą zakończyła się dla dziewczyny groźbami ze strony Domańskiej. Czego teraz się spodziewać?

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„M jak miłość” odcinek 1961 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Natalia znów pokłóci się z Hanią, która nie przestanie jej prowokować i przyłapie matkę na kłamstwie w sprawie Mikołaja. Karską czeka też trudna rozmowa z Adamem, ponieważ mąż zauważy, że dyrektor szkoły jest nią zauroczony i zacznie zadawać jej niewygodne pytania. Joanna będzie wywierać nacisk na Artura, domagając się jasnej deklaracji co do ich wspólnej przyszłości. Maria, gdy zobaczy męża w towarzystwie kochanki, nie będzie miała już żadnych wątpliwości i postanowi złożyć pozew o rozwód. Prawdziwy dramat rozegra się jednak podczas podróży do Gródka, gdzie Basia i Agnes zostaną brutalnie napadnięte na drodze.

„M jak miłość” odcinek 1961 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1961 odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 20:50 na antenie TVP2.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku gromadzi przed telewizorami miliony wiernych fanów. Historia rodziny Mostowiaków z Grabiny porusza bliskie każdemu tematy, takie jak miłość, zdrada, siła więzów rodzinnych oraz codzienne zmagania z losem. Produkcja śledzi losy bohaterów mieszkających w sielskiej Grabinie, a także w Warszawie czy Gródku. Kolejne pokolenia dojrzewają na oczach publiczności, mierząc się ze skomplikowanymi relacjami i nagłymi zwrotami akcji. Obsada tego serialu to m.in.:

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)

Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)

Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)

Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)

Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)