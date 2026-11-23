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W poprzednim odcinku Aneta była bliska załamania po aresztowaniu męża, a sytuację pogorszyła wizyta niebezpiecznego gangstera Wójcika. Kasia przyznała się Jakubowi do romansu z Sowińskim i wręczyła mu zaklejoną kopertę, którą Karski ma otworzyć dopiero po jej śmierci. Z kolei Kama próbowała uświadomić Lilce, że kłamstwa niszczą jej życie, jednak próba wycofania się z układu z Elżbietą zakończyła się dla dziewczyny groźbami ze strony Domańskiej. Czego teraz się spodziewać?
„M jak miłość” odcinek 1961 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Natalia znów pokłóci się z Hanią, która nie przestanie jej prowokować i przyłapie matkę na kłamstwie w sprawie Mikołaja. Karską czeka też trudna rozmowa z Adamem, ponieważ mąż zauważy, że dyrektor szkoły jest nią zauroczony i zacznie zadawać jej niewygodne pytania. Joanna będzie wywierać nacisk na Artura, domagając się jasnej deklaracji co do ich wspólnej przyszłości. Maria, gdy zobaczy męża w towarzystwie kochanki, nie będzie miała już żadnych wątpliwości i postanowi złożyć pozew o rozwód. Prawdziwy dramat rozegra się jednak podczas podróży do Gródka, gdzie Basia i Agnes zostaną brutalnie napadnięte na drodze.
„M jak miłość” odcinek 1961 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1961 odcinek serialu „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2000 roku gromadzi przed telewizorami miliony wiernych fanów. Historia rodziny Mostowiaków z Grabiny porusza bliskie każdemu tematy, takie jak miłość, zdrada, siła więzów rodzinnych oraz codzienne zmagania z losem. Produkcja śledzi losy bohaterów mieszkających w sielskiej Grabinie, a także w Warszawie czy Gródku. Kolejne pokolenia dojrzewają na oczach publiczności, mierząc się ze skomplikowanymi relacjami i nagłymi zwrotami akcji. Obsada tego serialu to m.in.:
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
- Małgorzata Pieńkowska (jako Maria Rogowska)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Arkadiusz Smoleński (jako Bartek Lisiecki)
- Dominika Ostałowska (jako Marta Wojciechowska)
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Iga Krefft (jako Ula Mostowiak-Lisiecka)
- Robert Moskwa (jako Artur Rogowski)
- Małgorzata Rożniatowska (jako Zofia Kisiel-Żak)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)