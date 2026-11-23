W poprzednim odcinku Ignacy obudził się w lokalu Madzi i mimo początkowych problemów z pamięcią, zaangażował się w pomoc przy poszukiwaniu zaginionej kreacji na pokaz mody. Renata, choć początkowo niechętna, ostatecznie zjawia się na stadionie podczas meczu Marcina, gdzie wpada na dawnego dilera oferującego jej współpracę. Malwina spędziła czas z bliskimi na rodzinnym pikniku, natomiast Jerzy i Małgorzata gościli Rawiczową oraz Natalię, która usiłowała wyjaśnić skomplikowaną sytuację Michała. Natalia poruszy sprawę Michała i wspólnie zastanowią się nad jego dalszymi losami. Czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Barwy szczęścia” odcinek 3451 - streszczenie

Karolina wciąż nie znajdzie nowej pracy i zacznie podejrzewać, że Bruno celowo rzuca jej kłody pod nogi, wystawiając negatywne referencje. Gdy z Karoliną skontaktuje się Bolesławski, jeden z najzamożniejszych klientów hotelu, żona Stańskiego postanowi obrócić tę sytuację na własną korzyść i posunie się do szantażu. Natalia zrobi wszystko, by wyciągnąć Michała z aresztu i poprosi o pomoc Łukasza, który działa jako detektyw. Tymczasem Tolek będzie dążył do rozwodu podczas mediacji, ale jego plany pokrzyżuje Irena, która niespodziewanie pojawi się u Basi i zacznie błagać ukochanego o powrót.

„Barwy szczęścia” odcinek 3451 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3451. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie TVP2 od 2007 roku, który skupia się na losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej oraz osiedla Pod Sosnami. To wielowątkowa opowieść o rodzinach i przyjaciołach, którzy starają się układać swoje życie mimo licznych przeciwności losu, chorób czy kryzysów zawodowych. Produkcja porusza szeroki wachlarz tematów, od problemów społecznych i rodzinnych, aż po wątki kryminalne i komediowe. Bohaterowie reprezentujący różne pokolenia mierzą się z wyzwaniami współczesnego świata, co od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Siłą produkcji są autentyczne emocje oraz codzienne dylematy, z którymi Polacy mogą się łatwo utożsamić. Obsada tego serialu to m.in.:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)