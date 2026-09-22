"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 1039

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-22 7:24

W 1039. odcinku „Dziedzictwa” Ezgi wpada do Sinana z informacją, która może całkowicie zmienić jego spojrzenie na Isil. Kobieta zdradzi mu, że Isil od dawna go oszukuje. Sinan nie zamierza jednak uwierzyć jej na słowo. Postanowi sam sprawdzić, czy Ezgi mówi prawdę.

W poprzednim odcinku Poyraz był pewien, że to Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Próbował udowodnić winę pomocnika, ale szybko wyszło na jaw, że się pomylił. Mert jedynie pomagał Nazli, a Poyraz pożałował, że podważył uczciwość przyjaciela. Dzięki nowym lekom Sahin zaczął odzyskiwać pamięć i częściowo przypomniał sobie dzień wypadku, co przeraziło Cansel. Tymczasem Aynur odwiedziła Sinana i uświadomiła mu, że Ezgi go oszukiwała. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1039 - streszczenie

Sahin będzie powoli odzyskiwał pamięć. Tymczasem Poyraz spróbuje uśpić czujność Semiha i zastawi na niego pułapkę. Wmówi mu, że za wszystko odpowiada Mert, a Semih uwierzy w tę wersję. Sahin przypomni sobie jednak kluczowy dzień i odkryje, że to właśnie Semih podrzucił narkotyki Poyrazowi. Gdy prawda wyjdzie na jaw, zdemaskowany Semih wpadnie w panikę i zdecyduje się na dramatyczny krok. Rozwścieczona Ezgi pojawi się u Sinana, by wyjawić mu prawdę o intrydze Isil. Powie mu, że kobieta może chodzić i tylko udaje sparaliżowaną. Sinan postanowi sprawdzić, czy Ezgi mówi prawdę.

„Dziedzictwo” odcinek 1039 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1039. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 16:00. To wtedy Sahin odzyska ważne wspomnienia, a Sinan zacznie sprawdzać słowa Ezgi dotyczące Isil.

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„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość, niedopowiedzenia oraz kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje też oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości i trudnych wyborów między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują również codzienne sprawy oraz relacje innych bohaterów. W serialu występują m.in.:

  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf
  • Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim
  • Binnaz Ekren jako Adalet
  • Özge Agyar
Kobieta o krótkich, ciemnych włosach w beżowej bluzie patrzy w bok. O serialu Dziedzictwo przeczytasz na Eska.
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Dziedzictwo streszczenia
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