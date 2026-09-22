W poprzednim odcinku Poyraz był pewien, że to Mert stoi za narkotykami znalezionymi w warsztacie. Próbował udowodnić winę pomocnika, ale szybko wyszło na jaw, że się pomylił. Mert jedynie pomagał Nazli, a Poyraz pożałował, że podważył uczciwość przyjaciela. Dzięki nowym lekom Sahin zaczął odzyskiwać pamięć i częściowo przypomniał sobie dzień wypadku, co przeraziło Cansel. Tymczasem Aynur odwiedziła Sinana i uświadomiła mu, że Ezgi go oszukiwała. Co wydarzy się dalej?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„Dziedzictwo” odcinek 1039 - streszczenie

Sahin będzie powoli odzyskiwał pamięć. Tymczasem Poyraz spróbuje uśpić czujność Semiha i zastawi na niego pułapkę. Wmówi mu, że za wszystko odpowiada Mert, a Semih uwierzy w tę wersję. Sahin przypomni sobie jednak kluczowy dzień i odkryje, że to właśnie Semih podrzucił narkotyki Poyrazowi. Gdy prawda wyjdzie na jaw, zdemaskowany Semih wpadnie w panikę i zdecyduje się na dramatyczny krok. Rozwścieczona Ezgi pojawi się u Sinana, by wyjawić mu prawdę o intrydze Isil. Powie mu, że kobieta może chodzić i tylko udaje sparaliżowaną. Sinan postanowi sprawdzić, czy Ezgi mówi prawdę.

„Dziedzictwo” odcinek 1039 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1039. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, na antenie TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 16:00. To wtedy Sahin odzyska ważne wspomnienia, a Sinan zacznie sprawdzać słowa Ezgi dotyczące Isil.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf. Ich relacje komplikują rodzinne tajemnice, zazdrość, niedopowiedzenia oraz kolejne zagrożenia. W fabule nie brakuje też oskarżeń, manipulacji, sekretów z przeszłości i trudnych wyborów między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Ważne miejsce zajmują również codzienne sprawy oraz relacje innych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar