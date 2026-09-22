W poprzednim odcinku Jerzy i Mariola pochwalili Oskara za udane winobranie w winnicy. Z jego organizacji zadowolony był nawet prezes Rutka. Później Jerzy, Antek i Renata opowiedzieli Michałowi w biurze o atrakcjach festynu. Ula znów poprosiła rodzinę o pomoc przy dzieciach, ale zapewniła Leopolda, że szuka już niani. Leopold zaproponował, że zabierze wnuki na kilka dni do siebie i Grażynki. Beata wspomniała, że Jagoda wkrótce wróci do Polski, a Jaśkowi od razu popsuł się humor. Stwierdził, że Jagoda nic już dla niego nie znaczy. Brajan, wciąż zdenerwowany po spięciu z Ulą w hotelu, wrócił do domu i zastał Darka przy obiedzie. Dał mu do zrozumienia, że zbyt często odwiedza Czesię, jego byłą żonę. Co wydarzy się dalej?

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„Klan” odcinek 4743 - streszczenie

Dominika wypyta Mariolę o jej relację z Oskarem. Mariola przyzna, że czeka, aż Oskar wreszcie zrobi konkretny krok. Wieczorem Dominika zasugeruje Jerzemu, żeby porozmawiał z bratem o jego uczuciach. Agnieszka zacznie martwić się o Zosię po kolejnej rozmowie z córką. Poczuję, że w jej małżeństwie dzieje się źle, choć Zosia nie będzie chciała powiedzieć, co się stało. Zmartwiona Agnieszka oznajmi Januszowi, że jedzie do Pragi, bo jest pewna, że sprawa jest poważna. Bolek i Heniutka również zaczną się niepokoić o związek Bożenki i Miłosza. Tymczasem na planie filmowym Magda pokaże młodemu Kazuniowi obrączkę. Powie mu, że Szymon będzie teraz ojcem dla syna Magdy i Kazunia.

„Klan” odcinek 4743 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4743. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje we wtorek, 29 września 2026 roku, o godzinie 18:05. Terminy powtórek i dostępność w internecie mogą zależeć od aktualnej ramówki stacji.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i bliskich im osobach. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, rodzinnymi napięciami, kłopotami w małżeństwach, nowymi związkami i rozstaniami. Ważne są także sprawy dzieci oraz decyzje, które z czasem potrafią zmienić relacje między bliskimi. W życiu Lubiczów pojawiają się partnerzy, przyjaciele, sąsiedzi i osoby, które zaczynają odgrywać dla nich ważną rolę. W serialu grają m.in.:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Amelia Malesa jako Zosia Lubicz