"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3404

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-15 8:52

W 3404. odcinku „Barw szczęścia” w redakcji „Szoku” wybuchnie poważny konflikt. Weronika zarzuci Modrzyckiemu, że przyjął korzyść majątkową od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Sprawa będzie na tyle poważna, że Kornel zacznie rozważać redukcję etatów.

Kobieta i mężczyzna siedzą na kanapie w Barwach szczęścia. O szczegółach odcinka 3404 przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Mariusz nie potrafił pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W tych trudnych chwilach wspierała go Kasia, która zaakceptowała też jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłuchał Karolinę i Stańskiego. Modrzycki szykował niewygodny artykuł o kontrowersjach narastających wokół hotelu. Bruno szybko znalazł jednak sposób, by go zablokować, wykorzystując znajomość z Kornelem. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - streszczenie

Janka nie będzie mogła liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca. Oparcia poszuka więc u Mariusza. Tymczasem w warszawskiej redakcji „Szoku” narasta konflikt, bo Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Afera sprawi, że Kornel zacznie rozważać redukcję etatów. Marcin coraz bardziej straci kontrolę nad własnym życiem przez nałóg Renaty i bezpodstawnie zaatakuje Dominikę. Dopiero Damian uświadomi mu, że popada we współuzależnienie i powinien jak najszybciej rozpocząć specjalistyczną terapię.

„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3404. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:05. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Tego wieczoru ważne decyzje podejmą zarówno mieszkańcy Zacisznej, jak i pracownicy redakcji „Szoku”.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich życie wypełniają rodzinne problemy, rozstania, tajemnice, choroby oraz zawodowe kryzysy. Losy różnych pokoleń nieustannie się przeplatają, a zwykłe sprawy często prowadzą do trudnych decyzji i nowych początków. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3402-3406
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Rolki

barwy szczęścia