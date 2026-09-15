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W poprzednim odcinku Mariusz nie potrafił pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W tych trudnych chwilach wspierała go Kasia, która zaakceptowała też jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłuchał Karolinę i Stańskiego. Modrzycki szykował niewygodny artykuł o kontrowersjach narastających wokół hotelu. Bruno szybko znalazł jednak sposób, by go zablokować, wykorzystując znajomość z Kornelem. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - streszczenie
Janka nie będzie mogła liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca. Oparcia poszuka więc u Mariusza. Tymczasem w warszawskiej redakcji „Szoku” narasta konflikt, bo Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Afera sprawi, że Kornel zacznie rozważać redukcję etatów. Marcin coraz bardziej straci kontrolę nad własnym życiem przez nałóg Renaty i bezpodstawnie zaatakuje Dominikę. Dopiero Damian uświadomi mu, że popada we współuzależnienie i powinien jak najszybciej rozpocząć specjalistyczną terapię.
„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3404. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:05. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Tego wieczoru ważne decyzje podejmą zarówno mieszkańcy Zacisznej, jak i pracownicy redakcji „Szoku”.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich życie wypełniają rodzinne problemy, rozstania, tajemnice, choroby oraz zawodowe kryzysy. Losy różnych pokoleń nieustannie się przeplatają, a zwykłe sprawy często prowadzą do trudnych decyzji i nowych początków. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak