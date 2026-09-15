W poprzednim odcinku Mariusz nie potrafił pogodzić się ze śmiercią Dąbrowskiego. W tych trudnych chwilach wspierała go Kasia, która zaakceptowała też jego decyzję, by zaopiekować się Janką. Po zatrzymaniu dilera narkotyków komisarz Majak przesłuchał Karolinę i Stańskiego. Modrzycki szykował niewygodny artykuł o kontrowersjach narastających wokół hotelu. Bruno szybko znalazł jednak sposób, by go zablokować, wykorzystując znajomość z Kornelem. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - streszczenie

Janka nie będzie mogła liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca. Oparcia poszuka więc u Mariusza. Tymczasem w warszawskiej redakcji „Szoku” narasta konflikt, bo Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Afera sprawi, że Kornel zacznie rozważać redukcję etatów. Marcin coraz bardziej straci kontrolę nad własnym życiem przez nałóg Renaty i bezpodstawnie zaatakuje Dominikę. Dopiero Damian uświadomi mu, że popada we współuzależnienie i powinien jak najszybciej rozpocząć specjalistyczną terapię.

„Barwy szczęścia” odcinek 3404 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3404. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września 2026 roku, o godzinie 20:05. Serial będzie można obejrzeć w TVP2. Tego wieczoru ważne decyzje podejmą zarówno mieszkańcy Zacisznej, jak i pracownicy redakcji „Szoku”.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i związanego z bohaterami Zakrzewia. Ich życie wypełniają rodzinne problemy, rozstania, tajemnice, choroby oraz zawodowe kryzysy. Losy różnych pokoleń nieustannie się przeplatają, a zwykłe sprawy często prowadzą do trudnych decyzji i nowych początków. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak