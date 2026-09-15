Pamiętacie ten hit? Minęło 14 lat od premiery "Prawa Agaty"

Wydaje się, jakby to było wczoraj, a jednak minęło już 14 lat, odkąd na antenie TVN zadebiutował pierwszy odcinek serialu "Prawo Agaty". Produkcja, której czołówkę uświetniał ponadczasowy hit Amy Macdonald "This is the life", była emitowana w latach 2012-2015 i szybko podbiła serca polskiej publiczności. Przez siedem sezonów widzowie z zapartym tchem śledzili losy błyskotliwej prawniczki, która musiała zbudować swoje życie od nowa.

Fabuła serialu skupiała się na postaci Agaty Przybysz. To trzydziestokilkuletnia dyrektor działu prawnego w wielkim koncernie ubezpieczeniowym, która w wyniku niefortunnych zdarzeń traci pracę i reputację. Z pomocą przyjaciółki, Doroty Gawron, postanawia otworzyć własną kancelarię. Dla Agaty, przyzwyczajonej do wielkich korporacyjnych batalii, praca z indywidualnymi klientami i ich życiowymi problemami staje się prawdziwym wyzwaniem. Serial zyskał ogromną popularność, czego dowodem było zajęcie 3. miejsca w plebiscycie Telekamery 2015 w kategorii Serial.

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Niezapomniane kreacje aktorskie. To oni tworzyli magię serialu

Siłą "Prawa Agaty" była bez wątpienia znakomita obsada, która stworzyła galerię barwnych i wiarygodnych postaci. Widzowie do dziś z sentymentem wspominają prawnicze i miłosne perypetie głównych bohaterów. W kluczowe role wcielili się czołowi polscy aktorzy:

Agnieszka Dygant jako tytułowa adwokat Agata Przybysz,

jako tytułowa adwokat Agata Przybysz, Leszek Lichota jako charyzmatyczny adwokat Marek Dębski,

jako charyzmatyczny adwokat Marek Dębski, Daria Widawska jako wierna przyjaciółka i wspólniczka Agaty, Dorota Gawron,

jako wierna przyjaciółka i wspólniczka Agaty, Dorota Gawron, Małgorzata Kożuchowska w roli ambitnej prokurator Marii Okońskiej,

w roli ambitnej prokurator Marii Okońskiej, Michał Mikołajczak jako asystent, a później adwokat Bartłomiej Janowski,

jako asystent, a później adwokat Bartłomiej Janowski, Tomasz Karolak jako mąż Doroty, Wojciech Gawron.

Jak dziś wyglądają gwiazdy "Prawa Agaty"? Czas był dla nich łaskawy

Od zakończenia emisji serialu w 2015 roku minęła już ponad dekada. To szmat czasu, w którym aktorzy znani z produkcji kontynuowali swoje kariery, podejmując nowe zawodowe wyzwania. Upływ lat w naturalny sposób wpłynął również na ich wygląd. Niektóre z gwiazd przeszły subtelne zmiany, inne zaskakują widoczną metamorfozą, a jeszcze inni wydają się zupełnie odporni na działanie czasu.

Jesteście ciekawi, jak zmienili się Wasi ulubieni bohaterowie z warszawskich sal sądowych? Czy rozpoznalibyście dziś charyzmatyczną Agatę, przystojnego Marka czy energiczną Dorotę? Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, w której prezentujemy, jak odtwórcy głównych ról w "Prawie Agaty" wyglądali kiedyś i jak prezentują się obecnie. Efekty mogą Was zaskoczyć.