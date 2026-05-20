"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3389

Ostatnie dni na ekranie przyniosły mnóstwo zmian, a w samym serialu "Barwy szczęścia" atmosfera wokół Justina stała się wyjątkowo napięta po bolesnym fiasku jego rozmowy z Olą. Chociaż chłopak podejrzewał Karolinę o spreparowanie nagrania, zraniona dziewczyna nie uwierzyła w te wyjaśnienia i zignorowała nawet wsparcie, jakiego udzieliła mu Oliwka. Ola ostatecznie spakowała walizki i postanowiła wrócić do matki, natomiast w domu Stańskich wybuchła prawdziwa panika, gdy żona Bruna wyznała mu prawdę o swojej ryzykownej intrydze. Mężczyzna przeraził się konsekwencjami tego wyznania, doskonale wiedząc, że po popełnieniu przestępstwa Justin mógł zgłosić sprawę na policję. W międzyczasie świat mediów zyskał nową gwiazdę w osobie Weroniki, której prestiżowa nagroda dziennikarska wywołała u Modrzyckiego falę wyraźnej zazdrości. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Barwy szczęścia" odc. 3389 - streszczenie

Regina zjawia się u Justina razem z Frankiem, ponieważ jest zdeterminowana, by odnaleźć osobę odpowiedzialną za spreparowanie nagrań sugerujących ich bliską relację. Kobieta chce również otwarcie porozmawiać z Olą, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia wynikające z manipulacji typu deepfake. Kiedy ofiary tego oszustwa zwracają się o pomoc do Sebastiana, otrzymują od niego informacje, które budzą ich poważny niepokój. Tymczasem pan Bogumił kończy swój pobyt w szpitalu i trafia pod opiekę Borysa oraz Aldony, którzy starają się zapewnić mu jak najlepsze warunki. Senior ma jednak własne zamiary i potajemnie planuje wystąpienie na drogę sądową przeciwko małżeństwu Grzelaków. Równolegle Agata i Ignacy finalizują formalności związane z podpisaniem umowy na zakup mieszkania oraz zaciągnięciem wspólnego kredytu. Na lokalnym spotkaniu Lucyna ponownie ściera się z Wilkiem, dbając o to, by nikt nie dowiedział się, że bezwzględny deweloper jest w rzeczywistości jej synem. W tym samym czasie Romeo i Ewa są pochłonięci przygotowaniami do walentynkowej niespodzianki dla swoich przyjaciół.

"Barwy szczęścia" odc. 3389 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej będzie można śledzić już w najbliższych dniach. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w wieczornej ofercie telewizji publicznej, pozwalając widzom na regularne sprawdzanie, co słychać u ich ulubionych postaci. Aby dowiedzieć się, czy plan Bogumiła wejdzie w życie i jak zakończą się starania Reginy o oczyszczenie imienia, warto zasiąść przed ekranem w podanym terminie. Premierowa emisja 3389. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się 27 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten hitowy serial obyczajowy towarzyszy nam już od 2007 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi wątkami z życia rodzin Marczaków, Pyrków czy Zwoleńskich. Akcja toczy się w Warszawie, gdzie codzienne problemy mieszają się z wielkimi namiętnościami i trudnymi do przewidzenia zwrotami akcji. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poszukiwaniu miłości, radzeniu sobie ze zdradą oraz budowaniu relacji na nowo mimo przeciwności losu. Luźna atmosfera i bohaterowie, z którymi łatwo się utożsamić, to największe atuty tej produkcji. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)