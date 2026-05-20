"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3389

Ostatnie dni na ekranie przyniosły mnóstwo zmian, a w samym serialu "Barwy szczęścia" atmosfera wokół Justina stała się wyjątkowo napięta po bolesnym fiasku jego rozmowy z Olą. Chociaż chłopak podejrzewał Karolinę o spreparowanie nagrania, zraniona dziewczyna nie uwierzyła w te wyjaśnienia i zignorowała nawet wsparcie, jakiego udzieliła mu Oliwka. Ola ostatecznie spakowała walizki i postanowiła wrócić do matki, natomiast w domu Stańskich wybuchła prawdziwa panika, gdy żona Bruna wyznała mu prawdę o swojej ryzykownej intrydze. Mężczyzna przeraził się konsekwencjami tego wyznania, doskonale wiedząc, że po popełnieniu przestępstwa Justin mógł zgłosić sprawę na policję. W międzyczasie świat mediów zyskał nową gwiazdę w osobie Weroniki, której prestiżowa nagroda dziennikarska wywołała u Modrzyckiego falę wyraźnej zazdrości. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Barwy szczęścia" odc. 3389 - streszczenie
Regina zjawia się u Justina razem z Frankiem, ponieważ jest zdeterminowana, by odnaleźć osobę odpowiedzialną za spreparowanie nagrań sugerujących ich bliską relację. Kobieta chce również otwarcie porozmawiać z Olą, aby wyjaśnić wszelkie nieporozumienia wynikające z manipulacji typu deepfake. Kiedy ofiary tego oszustwa zwracają się o pomoc do Sebastiana, otrzymują od niego informacje, które budzą ich poważny niepokój. Tymczasem pan Bogumił kończy swój pobyt w szpitalu i trafia pod opiekę Borysa oraz Aldony, którzy starają się zapewnić mu jak najlepsze warunki. Senior ma jednak własne zamiary i potajemnie planuje wystąpienie na drogę sądową przeciwko małżeństwu Grzelaków. Równolegle Agata i Ignacy finalizują formalności związane z podpisaniem umowy na zakup mieszkania oraz zaciągnięciem wspólnego kredytu. Na lokalnym spotkaniu Lucyna ponownie ściera się z Wilkiem, dbając o to, by nikt nie dowiedział się, że bezwzględny deweloper jest w rzeczywistości jej synem. W tym samym czasie Romeo i Ewa są pochłonięci przygotowaniami do walentynkowej niespodzianki dla swoich przyjaciół.
"Barwy szczęścia" odc. 3389 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dalsze losy mieszkańców osiedla Pod Sosnami i ulicy Zacisznej będzie można śledzić już w najbliższych dniach. Produkcja niezmiennie zajmuje stałe miejsce w wieczornej ofercie telewizji publicznej, pozwalając widzom na regularne sprawdzanie, co słychać u ich ulubionych postaci. Aby dowiedzieć się, czy plan Bogumiła wejdzie w życie i jak zakończą się starania Reginy o oczyszczenie imienia, warto zasiąść przed ekranem w podanym terminie. Premierowa emisja 3389. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się 27 maja 2026 roku o godzinie 20:05 na kanale TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Ten hitowy serial obyczajowy towarzyszy nam już od 2007 roku i wciąż potrafi zaciekawić nowymi wątkami z życia rodzin Marczaków, Pyrków czy Zwoleńskich. Akcja toczy się w Warszawie, gdzie codzienne problemy mieszają się z wielkimi namiętnościami i trudnymi do przewidzenia zwrotami akcji. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie o poszukiwaniu miłości, radzeniu sobie ze zdradą oraz budowaniu relacji na nowo mimo przeciwności losu. Luźna atmosfera i bohaterowie, z którymi łatwo się utożsamić, to największe atuty tej produkcji. W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)