"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3374

Ostatnie dni w serialu "Barwy szczęścia" upłynęły pod znakiem ważnych rodzinnych zobowiązań, kiedy to Dominika powierzyła prowadzenie swojego biznesu Renacie, aby umożliwić Matiemu widzenie z Sonią. W międzyczasie Daniel nie tylko flirtował w szpitalu z rejestratorką Julą, ale też postanowił wziąć się za wychowanie syna w dość specyficzny sposób. Próbując nauczyć Emila bycia prawdziwym mężczyzną, zasugerował mu nawet, że ten powinien definitywnie zakończyć przyjaźń z Polą i Emilką. Z kolei Hubert, po swoim bohaterskim czynie na ulicy, otrzymał od ojca uratowanej tancerki bilety na balet w ramach podziękowania. Wątek świąteczny rozwinęła natomiast Ewa, która chcąc uniknąć wspólnej wigilii z Aleksem, postanowiła zaprosić do swojego domu Romea. Zobaczmy zatem, jakie zdarzenia przyniesie ze sobą nadchodzący odcinek.

"Barwy szczęścia" odc. 3374 - streszczenie

Aldona i Borys z niepokojem czekają na przyjazd Aleksa do domu. Małżonkowie zastanawiają się, w jaki sposób tym razem ułożą się kontakty chłopaka z Romeem. W tym samym czasie Włoch przygotowuje się do poważnego kroku i planuje zakupić u jubilera prawdziwy pierścionek zaręczynowy dla Ewy. Tuż pod sklepem dochodzi do jego niespodziewanego spotkania z Eweliną. Emil ponownie bierze udział w szkolnym występie wraz z Polą i po zakończeniu przedstawienia próbuje zaprosić koleżankę na wyjście na balet. Z kolei Kasia oferuje Mariuszowi wsparcie finansowe potrzebne do rekultywacji gruntów po pożarze, jednak narzeczony stanowczo odrzuca jej propozycję. Ostatecznie rolnik podejmuje trudną decyzję o sprzedaży części ziemi, która do niego należy.

"Barwy szczęścia" odc. 3374 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie codziennych perypetii mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to dla wielu stały element tygodnia. Losy bohaterów zmieniają się dynamicznie, dlatego warto zarezerwować sobie czas na najnowszą odsłonę tej opowieści. Każdy epizod przynosi nowe odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między postaciami, których życie obserwujemy od lat. Jeśli nie chcecie pominąć ważnych momentów w życiu Kasi czy Aldony, zasiądźcie przed telewizorami w najbliższą środę. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 6 maja 2026 roku na antenie TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi opowieści o zwyczajnym życiu, w którym radości przeplatają się z codziennymi troskami. Od momentu debiutu w 2007 roku produkcja gromadzi przed ekranami rzesze wiernych fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy rodzin Marczaków, Pyrków czy Zwoleńskich. Akcja toczy się głównie na warszawskiej ulicy Zacisznej, gdzie sąsiedzkie więzi i trudne życiowe wybory tworzą wciągającą całość. To doskonały wybór na wieczorny relaks z historiami, które mogłyby przydarzyć się każdemu z nas. W obsadzie występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)