"Gliniarze": streszczenie odcinka 1199

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Gliniarze" pokazały, że stołeczne ulice skrywają mroczne tajemnice, z którymi muszą mierzyć się najlepsi detektywi. Wszystko zaczęło się od brutalnego ataku na kobietę, która została zatrzymana do rzekomej kontroli drogowej, a następnie zgwałcona przez przestępcę udającego funkcjonariusza. Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, gdy podszywający się pod policjanta napastnik dokonał niebawem kolejnej napaści. Prowadzący to śledztwo Adam i Olga w porę zorientowali się, że mają do czynienia z seryjnym gwałcicielem polującym na swoje ofiary. Detektywi toczyli dramatyczną walkę z czasem, starając się za wszelką cenę zapobiec następnej tragedii i uchronić kolejną kobietę przed atakiem. Zobaczmy zatem, jakie wyzwania czekają na śledczych w kolejnym odcinku.

"Gliniarze" odc. 1199 - streszczenie

W miejskim parku dochodzi do odkrycia zwłok mężczyzny, co rozpoczyna intensywne śledztwo prowadzone przez Natalię i Kubę. Detektywi analizują różne scenariusze, biorąc pod uwagę zarówno dawne zatargi denata, jak i jego ewentualne powiązania z przestępczym półświatkiem. W trakcie zbierania dowodów policjanci zagłębiają się w prywatne życie ofiary, co sprawia, że krąg osób z potencjalnym motywem do zbrodni zaczyna się gwałtownie powiększać. Równolegle w komendzie pojawia się nowa twarz – młodszy aspirant Maciek, który dołączył do zespołu z otoczenia naczelnika Woźniaka. Nowy funkcjonariusz staje przed trudnym zadaniem wypracowania sobie pozycji w grupie i zdobycia zaufania starszych stażem kolegów.

"Gliniarze" odc. 1199 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy spraw kryminalnych mogą już szykować się na spotkanie z bohaterami w ich stałym paśmie antenowym. Produkcja jest emitowana regularnie, pozwalając śledzić codzienne trudy pracy funkcjonariuszy w stolicy. Każdy epizod to nowa, odrębna zagadka, która wymaga od śledczych pełnego zaangażowania i spostrzegawczości. Premiera opisywanego odcinka odbędzie się 7 maja 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

„Gliniarze” to serial, który od lat gości w domach osób lubiących dynamiczne akcje policyjne i realistyczne podejście do tematyki zbrodni. Produkcja skupia się na pracy najtwardszych detektywów, którzy codziennie ryzykują życie, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Warszawy. To doskonała propozycja dla każdego, kto ceni sobie historie oparte na sprycie, inteligencji i skomplikowanych dochodzeniach prowadzonych w mrocznych zakamarkach miasta. W każdym odcinku poznajemy kulisy pracy operacyjnej oraz metody walki z brutalnym światem przestępczym. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)