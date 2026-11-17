W poprzednim odcinku Cruz dowiedziała się o planowanym ślubie swojego syna dzięki notatkom, które znalazła w zeszycie Marii. Catalina zdecydowała się na bolesną szczerość wobec Pelaya i wyznała mu, że jest w ciąży z innym mężczyzną. Tymczasem Rómulo nadal utrzymywał, że to on napisał list do Gregoria, a sierżant Burdina zaczął nieoficjalnie przesłuchiwać Píę. Napięcie wzrosło także wokół Very, której matka zażądała zwrotu pieniędzy skradzionych ojcu podczas ucieczki. A co wydarzy się tym razem?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 527 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Vera wróci wspomnieniami do trudnej przeszłości i wyzna Lopemu, dlaczego zdecydowała się okraść własnego ojca. Alonso spróbuje za wszelką cenę naprawić relacje z Cruz i odzyskać jej nadszarpnięte zaufanie. Curro i Matilde będą spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co nie ujdzie uwadze zazdrosnej Martiny i doprowadzi ją do gwałtownego wybuchu złości. Teresa, która ma już dość upokorzeń, zapowie Marcelowi, że zamierza wyjawić wszystkim domownikom prawdę o tym, co ich naprawdę łączy. Tymczasem Jana i Manuel udadzą się do kaplicy z zamiarem zawarcia małżeństwa, lecz na miejscu zastaną sytuację, która pokrzyżuje ich plany.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 527 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 527. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w środę, 25 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która zatrudnia się w posiadłości rodu Luján, aby pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna markiza, które zmusza Janę do walki z konwenansami i utrudnia śledztwo. Produkcja obfituje w intrygi, rodzinne sekrety oraz starcia między arystokracją a ich służbą. Serial zdobył popularność dzięki malowniczej scenerii i wciągającym wątkom romantycznym. Obsada tego serialu to m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)