Spis treści
W poprzednim odcinku Cruz dowiedziała się o planowanym ślubie swojego syna dzięki notatkom, które znalazła w zeszycie Marii. Catalina zdecydowała się na bolesną szczerość wobec Pelaya i wyznała mu, że jest w ciąży z innym mężczyzną. Tymczasem Rómulo nadal utrzymywał, że to on napisał list do Gregoria, a sierżant Burdina zaczął nieoficjalnie przesłuchiwać Píę. Napięcie wzrosło także wokół Very, której matka zażądała zwrotu pieniędzy skradzionych ojcu podczas ucieczki. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 527 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Vera wróci wspomnieniami do trudnej przeszłości i wyzna Lopemu, dlaczego zdecydowała się okraść własnego ojca. Alonso spróbuje za wszelką cenę naprawić relacje z Cruz i odzyskać jej nadszarpnięte zaufanie. Curro i Matilde będą spędzać ze sobą coraz więcej czasu, co nie ujdzie uwadze zazdrosnej Martiny i doprowadzi ją do gwałtownego wybuchu złości. Teresa, która ma już dość upokorzeń, zapowie Marcelowi, że zamierza wyjawić wszystkim domownikom prawdę o tym, co ich naprawdę łączy. Tymczasem Jana i Manuel udadzą się do kaplicy z zamiarem zawarcia małżeństwa, lecz na miejscu zastaną sytuację, która pokrzyżuje ich plany.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 527 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 527. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się w środę, 25 listopada 2026 r. o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi widzów do południowej Hiszpanii z początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, młodej kobiecie, która zatrudnia się w posiadłości rodu Luján, aby pomścić śmierć matki i odnaleźć zaginionego brata. Wszystko komplikuje jednak rodzące się uczucie do Manuela, syna markiza, które zmusza Janę do walki z konwenansami i utrudnia śledztwo. Produkcja obfituje w intrygi, rodzinne sekrety oraz starcia między arystokracją a ich służbą. Serial zdobył popularność dzięki malowniczej scenerii i wciągającym wątkom romantycznym. Obsada tego serialu to m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)