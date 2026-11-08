Barwy szczęścia, odcinek 3452. Cezary otrzyma w więzieniu pozew rozwodowy od Natalii

Nowy więzień w celi Cezarego w 3452. odcinku „Barw szczęścia”

W 3452. odcinku serialu „Barwy szczęścia” w celi zajmowanej przez Cezarego pojawi się kolejny osadzony. Niedługo po tym, jak za poważne przestępstwo trafi tam Michał, do mężczyzn dołączy wyjątkowo agresywny Waldi. Taka sytuacja mocno skomplikuje położenie Rawicza. Sam będzie przebywał on przecież w areszcie za zlecenie ataku na Andrzeja (Leon Charewicz), co było zemstą za to, że mężczyzna okradł, oszukał i upokorzył jego matkę Józefinę (Elżbieta Jarosik).

O ile Kwiatkowski będzie utrzymywał, że padł ofiarą napaści i jedynie się bronił, o tyle w przypadku Waldiego nie może być mowy o żadnych okolicznościach łagodzących, co nowy więzień szybko i dobitnie uświadomi współlokatorom z celi. Na tym jednak problemy Rawicza w 3452. odcinku „Barw szczęścia” się nie skończą.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3452. Cezary dostanie pozew od Natalii, ale nie powiąże tego z Michałem

Kolejnym ciosem dla Cezarego w 3452. odcinku „Barw szczęścia” będzie doręczenie mu dokumentów rozwodowych od Natalii. Pismo trafi do rąk Rawicza krótko po tym, jak w celi pojawi się Kwiatkowski. Nowy współwięzień będzie nie tylko kurierem i obiektem westchnień jego żony, ale również jej klientem, ponieważ Zwoleńska zdecyduje się reprezentować go przed sądem.

Chociaż prawniczka na co dzień nie będzie zajmować się tego typu sprawami i będzie mieć inną specjalizację, dla nowego znajomego zrobi wyjątek. Michał od pierwszej chwili zrobi na niej duże wrażenie, a jego dramatyczna opowieść z 3449. odcinka „Barw szczęścia” tylko pogłębią jej zaangażowanie, zwłaszcza że kurier zacznie prawić jej komplementy.

Tajemnica Natalii w 3452. odcinku „Barw szczęścia”. Cezary nie będzie wiedział o jej relacji z Michałem

W 3452. odcinku „Barw szczęścia” Rawicz nie będzie miał pojęcia, że dzieli celę ze swoim następcą. Zresztą nikt z otoczenia nie zorientuje się, że Kwiatkowski spodobał się Zwoleńskiej. Prawniczka wspomni wprawdzie o kliencie podczas obiadu u Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzego (Bronisław Wrocławski), w którym weźmie udział także Józefina, jednak zatai przed rodzicami i teściową swoje prywatne zainteresowanie Michałem.

W efekcie, gdy w 3454. odcinku „Barw szczęścia” Józefina odwiedzi syna w więzieniu, zacznie go zapewniać, że jego żona nadal nikogo nie ma. Tymczasem Zwoleńska poruszy niebo i ziemię, żeby wyciągnąć Kwiatkowskiego z kłopotów. W swoje działania zaangażuje nie tylko Łukasza (Michał Rolnicki), ale również Kodura (Oskar Stoczyński), który wcześniej za pomoc jej mężowi zapłacił utratą stanowiska i degradacją.

Teraz Natalia ponownie poprosi policjanta o przysługę, tym razem dla kuriera, który wyraźnie nie będzie jej obojętny. Co ciekawe, walcząc o wolność Michała, prawniczka podejmie współpracę z komisarzem Majakiem (Łukasz Borkowski), czego nie robiła nawet w przypadku własnego męża.

Kiedy oglądać 3452. odcinek „Barw szczęścia”? Data emisji

Premiera 3452. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się we wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.