Barwy szczęścia, odcinek 3456: Internetowe wyzwanie skończy się tragicznie, a Ksawery pilnie trafi do szpitala [ZDJĘCIA]

„Barwy szczęścia” odcinek 3456. Poparzony Ksawery ląduje w szpitalu

Udział w ryzykownym wyzwaniu sprowadzi na Ksawerego Sadowskiego (Bartosz Gruchot) ogromne kłopoty. Nastolatek dozna dotkliwych obrażeń i trafi bezpośrednio na oddział leczenia oparzeń. Wydarzenie to wstrząśnie Kasią Górką (Katarzyna Glinka) oraz Łukaszem Sadowskim (Michał Rolnicki). Rodzice chłopaka już od dłuższego czasu z niepokojem obserwują jego coraz bardziej lekkomyślne wybryki.

Już w 3454. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia z Łukaszem zamartwiali się tym, że ich syn włóczy się po mieście w podejrzanym towarzystwie. Chłopak wcześniej stwarzał również problemy wychowawcze w szkole. W 3441. epizodzie rodzice musieli zmierzyć się z ojcem Aliny, który domagał się czterech tysięcy złotych za zniszczony przez Ksawerego telefon. Tym razem jednak skutki jego nieodpowiedzialności przyniosą o wiele groźniejsze żniwo.

Niebezpieczna pomyłka z lekami w 3456. odcinku „Barw szczęścia”

Hospitalizacja wcale nie położy kresu zagrożeniom czyhającym na młodego Sadowskiego. Dochodzący do zdrowia po poparzeniach Ksawery dopuści się fatalnej pomyłki przy przyjmowaniu leków. Ten incydent jeszcze bardziej pogorszy jego położenie i dostarczy rodzicom nowych zmartwień. Kasia i Łukasz staną przed trudnym zadaniem poradzenia sobie nie tylko ze skutkami samego wypadku, ale też z postawą syna w trakcie kuracji. Całe zajście udowodni, że chłopak wciąż podchodzi do kwestii własnego bezpieczeństwa w sposób skrajnie nieodpowiedzialny.

Kiedy oglądać 3456. odcinek „Barw szczęścia”? Data i godzina emisji

Nowe odsłony produkcji „Barwy szczęścia” emitowane są na kanale TVP2 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Widzowie zobaczą 3456. odcinek w poniedziałek, 7 grudnia 2026 roku. Po telewizyjnej premierze każdy z epizodów można również obejrzeć w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

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