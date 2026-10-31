Barwy szczęścia, odcinek 3443. Kasia zaniepokojona zachowaniem Janki podczas randki z Mariuszem

Romantyczny poranek Kasi i Mariusza w 3443 odcinku "Barw szczęścia"

Dostępne w naszej galerii fotografie z 3443 odcinka serialu "Barwy szczęścia" pokazują wprost zachwyconych sobą Kasię i Mariusza. Para zorganizuje sobie wypad w plener, rozłoży się na trawie i odda wspólnemu relaksowi. Wspaniała aura będzie sprzyjać randce, podczas której zakochani skupią się wyłącznie na sobie, wymieniając czułości, uśmiechy i częstując się smakołykami. Mimo tych pięknych okoliczności Górka nie zdoła jednak przestać myśleć o Jance. Nawet w trakcie tak przyjemnych momentów u boku partnera w jej głowie będą pojawiać się analizy dotyczące dużego zainteresowania młodej sąsiadki życiem rolnika. Największe obawy wzbudzi w niej fakt, że Dąbrowska aktywnie wspiera Mariusza w procesie zbycia należącej do niego ziemi.

Janka kręci się wokół Mariusza w 3443 odcinku "Barw szczęścia". Obawy Kasi rosną

W nadchodzącym, 3443 odcinku "Barw szczęścia" Janka nadal będzie angażować się w życie Karpiuka. Jej obecność wykroczy poza sferę prywatnych rozterek i obejmie także kwestię transakcji związanej z jego ziemią. Uwadze Kasi nie umknie to, jak chętnie Dąbrowska asystuje Mariuszowi przy tym kolejnym istotnym przedsięwzięciu. Taką postawę dałoby się wprawdzie wytłumaczyć zwykłą chęcią „odwdzięczenia się” za wsparcie, jakiego rolnik udzielił dziewczynie w trudnym okresie po stracie ojca. Górka ma jednak na ten temat własne zdanie, przez co miła atmosfera porannego spotkania może prysnąć jak bańka mydlana.

Jakie plany wobec Karpiuka ma Janka w 3443 odcinku "Barw szczęścia"?

Cały ten układ po raz kolejny wywoła u Kasi spory dyskomfort. Choć Janka zajmie się pomaganiem Mariuszowi przy zbyciu ziemi, partnerka rolnika zacznie wątpić w czystość intencji stojących za tym działaniem. Pozostaje otwarte pytanie, czy Dąbrowska faktycznie pragnie jedynie udzielić Karpiukowi bezinteresownego wsparcia, czy może traktuje kolejne wspólne obowiązki jako pretekst do zacieśnienia z nim relacji.

Kiedy oglądać 3443 odcinek serialu "Barwy szczęścia"?

Premierowa emisja 3443 odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowana jest na środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.

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