Ekstraklasa. Jesus Imaz dogonił w tabeli historyczną legendę?

Kolejny historyczny krok w rozgrywkach Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok odniosła bardzo cenne zwycięstwo na wyjeździe, pokonując drużynę Wieczystej Kraków wynikiem 3:1. Kluczowym momentem tego spotkania było pewne wykorzystanie rzutu karnego przez Jesusa Imaza. Trafienie to miało dla zawodnika ogromne znaczenie w kontekście klasyfikacji strzelców wszech czasów. Hiszpański napastnik po raz kolejny udowodnił swoją ogromną wartość dla aktualnego zespołu. Obecna forma strzelecka piłkarza utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie od dłuższego czasu.

Zdobyta bramka była dla niego już 114. trafieniem na boiskach najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Tym samym zrównał się on w historycznym zestawieniu ze znanym z dawnych lat Józefem Nawrotem. Obaj zawodnicy zajmują obecnie wspólnie piętnastą pozycję w klasyfikacji najlepszych strzelców. Osiągnięcie takiego wyniku wymaga ogromnej determinacji oraz regularności w zdobywaniu bramek przez wiele lat. Hiszpan nie zwalnia tempa i z pewnością myśli o awansie na wyższe pozycje.

Jak wyglądają statystyki w Klubie 100?

Do elitarnego grona zdobywców co najmniej stu bramek w najwyższej lidze Jesus Imaz dołączył 17 sierpnia 2025 roku. Swoją przygodę z polskimi boiskami 36-letni dziś zawodnik rozpoczął dokładnie w 2017 roku. Pierwsze czternaście goli zapisał na swoim koncie reprezentując barwy Wisły Kraków. Następnie na początku 2019 roku przeniósł się na stałe do drużyny z Białegostoku. To właśnie w barwach Jagiellonii zdobył równe sto bramek w lidze.

Droga na sam szczyt klasyfikacji wszech czasów jest dla niego wciąż niezwykle daleka. Absolutnym rekordzistą pod względem strzelonych goli pozostaje legendarny Ernest Pohl. Słynny polski napastnik zakończył swoją karierę z niewiarygodnym dorobkiem 186 trafień. Drugie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu zajmuje Lucjan Brychczy, który strzelił 182 bramki. Na najniższym stopniu podium plasuje się natomiast Tomasz Frankowski z wynikiem 168 goli.