Łukasz Skorupski bohaterem w Serie A. Polak obronił rzut karny w końcówce meczu

Fani Bolonii są zachwyceni postawą polskiego bramkarza po wygranym 2:1 spotkaniu z Monzą w ramach 10. kolejki włoskiej Serie A. Łukasz Skorupski prezentował się świetnie i w 81. minucie ocalił dla swojego zespołu komplet punktów po tym, jak arbiter przyznał przyjezdnym rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Patrick Cutrone, który oddał silny strzał tuż przy słupku. Nasz rodak bezbłędnie odczytał jednak zamiary strzelca i efektowną interwencją sparował to uderzenie.

Nagranie przedstawiające skuteczną interwencję Łukasza Skorupskiego podczas rzutu karnego znajduje się poniżej.

Rezultat spotkania pozostał już bez zmian, a tuż po końcowym gwizdku koledzy z zespołu ruszyli z gratulacjami, ściskając polskiego bohatera za ten znakomity występ. Radość na trybunach stadionu Bolonii trwała bardzo długo, ponieważ drużyna Polaka zakończyła fatalną passę siedmiu kolejnych domowych meczów bez zwycięstwa. Zdobyte punkty pozwoliły ekipie awansować na 8. lokatę w zestawieniu Serie A, choć należy pamiętać, że starcie to otwierało dopiero bieżącą serię gier.

Znakomita dyspozycja Łukasza Skorupskiego stanowi powód do optymizmu dla szkoleniowca Jana Urbana, który zmaga się z kłopotami kadrowymi na pozycji bramkarza. Kamil Grabara nadal leczy uraz, natomiast występujący ostatnio w narodowych barwach Marcin Bułka również na problemy zdrowotne i jego obecność na zgrupowaniu stoi pod znakiem zapytania. Biało-Czerwonych czekają starcia w Lidze Narodów przeciwko Rumunii (14 listopada) oraz Szwecji (17 listopada).

🇵🇱 ŁUKASZ SKORUPSKI 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 🧤 Wyczuł intencje strzelca i nie pozostawił żadnych złudzeń! 🧱 #włoskarobota 🇮🇹 https://t.co/rlrdnzCCD5— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 31, 2026