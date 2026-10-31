Korona Kielce liczy na stabilizację w meczu z Zagłębiem Lubin. Czy drużyna podniesie się po porażce?

Reakcja zespołu po porażce w Pucharze Polski

W ubiegły czwartek Korona Kielce przegrała z pierwszoligową Polonią Warszawa 1:2. Ta porażka wyeliminowała kielecki zespół z rozgrywek Pucharu Polski w 1/16 finału. Trener Robert Kolendowicz uznał to za duże rozczarowanie, z którego należy wyciągnąć szybkie wnioski.

Szkoleniowiec stawia przed zespołem konkretne oczekiwania przed kolejnym ligowym starciem. Kluczowa ma być poprawa skuteczności pod bramką rywala oraz lepsza organizacja obrony blisko własnego pola karnego. Zespół pracuje nad automatyzmami w poszczególnych fazach gry.

– Zwycięstwa budują pewność siebie, ale to po takich momentach oczekujesz pokazania charakteru i reakcji zespołu. Bardzo liczę na tę reakcję już w Lubinie – powiedział w sobotę podczas briefingu trener Korony.

Sytuacja kadrowa przed starciem z Zagłębiem

Robert Kolendowicz odniósł się do krytyki, jaka spadła na Mariusza Stępińskiego po niewykorzystanej okazji w Warszawie. Trener wyraził pełne zaufanie do zawodnika, przypominając, że piłka nożna to gra zespołowa, a każda porażka to wynik całej drużyny.

Przed meczem 13. kolejki ekstraklasy nie wszyscy gracze Korony są w pełni zdrowi. Z drobnymi problemami zdrowotnymi boryka się m.in. Patrik Hellebrand, a ostateczne decyzje personalne zapadną po niedzielnych zajęciach treningowych. Poniedziałkowe spotkanie Zagłębie Lubin – Korona Kielce rozpocznie się o 18:00.

– Mariusz to bardzo dobry piłkarz i kapitan, który wie, na czym ten biznes polega. Ma nasze pełne zaufanie i wsparcie. Każde niepowodzenie jest niepowodzeniem zespołowym – podkreślił szkoleniowiec.