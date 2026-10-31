W 1957 odcinku "M jak miłość" kancelarię Budzyńskich czekają zmiany. Znikną przynajmniej dwie osoby

Ciąża Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" skomplikuje pracę w kancelarii Budzyńskich

Prawników czeka wyzwanie, którego jeszcze do niedawna nikt w firmie nie przewidywał. Po wykonaniu szeregu badań potwierdzających prawidłowy rozwój wyczekiwanej ciąży, w 1957 odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej przekażą radosną wiadomość rodzinie oraz kolegom z pracy. Sytuacja wymaga jednak wyjątkowej ostrożności z uwagi na wieloletnie problemy kardiologiczne przyszłej mamy. Budzyńska od dawna choruje na serce i wcześniej żywiła obawy, czy jej organizm w ogóle poradzi sobie z trudami macierzyństwa. Z tego powodu kobieta prawdopodobnie będzie musiała bardzo o siebie dbać i zredukować aktywność zawodową.

Ewentualne przejście na zwolnienie lekarskie, a w dalszej perspektywie wykorzystanie urlopu macierzyńskiego sprawią, że rozłąka z firmą mocno się wydłuży. W takim scenariuszu Andrzej musi pogodzić się z brakiem dotychczasowego wsparcia ze strony żony w prowadzeniu kancelarii.

Wyjazd Anity do Hiszpanii w 1957 odcinku "M jak miłość". Kamil będzie zaskoczony jej decyzją

Jeszcze bardziej nieoczekiwany dla zespołu może być krok podjęty przez Anitę. Zatrudniona u Budzyńskich sekretarka od dłuższego czasu bezskutecznie stara się o dziecko, a świadomość trudności i ciągłe rozczarowania fatalnie wpływają na jej kondycję psychiczną. Dodatkowym ciosem okaże się dla niej informacja o odmiennym stanie koleżanki z pracy. Zamiast dzielić radość z przyszłą mamą, Anita na wieść o ciąży Magdy jeszcze mocniej odczuje gorycz własnej porażki.

W 1957 odcinku "M jak miłość" Laskowska zakomunikuje Kamilowi, że zamierza wyruszyć ze swoją matką do Hiszpanii. Podróż nie będzie zwykłym wyjazdem na urlop, lecz próbą ucieczki od przytłaczających kłopotów, z którymi kobieta kompletnie sobie nie radzi. Sekretarka potrzebuje teraz dystansu od codzienności oraz czasu na przewartościowanie swojego życia na nowo. Długość jej pobytu za granicą pozostaje na razie tajemnicą, choć już wcześniej informowano o tymczasowym zniknięciu Melanii Grzesiewicz z obsady "M jak miłość".

Kancelaria Budzyńskich w "M jak miłość" bez Magdy i Anity. Prawnicy zatrudnią nowego pracownika?

Jednoczesne odejście obu pracownic postawi kancelarię w niezwykle trudnej sytuacji organizacyjnej. Piotrek, Kamil i Andrzej zostaną pozbawieni pomocy zarówno będącej od lat filarem zespołu Magdy, jak odgrywającej kluczową rolę w bieżącej obsłudze biura Anity. Takie braki kadrowe oznaczają, że w firmie po prostu zacznie brakować rąk do pracy. Zadania wykonywane dotąd przez obie kobiety nie znikną, więc pozostali na posterunku mecenasi będą musieli wymyślić sposób na zachowanie płynności działania biznesu.

Taki obrót spraw rodzi pytania o pojawienie się w "M jak miłość" zupełnie nowego bohatera, który zasiliłby szeregi zespołu Budzyńskiego. Przyjęcie kolejnej osoby do pracy jawi się jako całkiem naturalny krok, szczególnie w obliczu zapowiadającej się długiej absencji obu pań. Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji potwierdzających rozpoczęcie rekrutacji w kancelarii.

Kiedy oglądać 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjną premierę 1957 odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowano na poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.