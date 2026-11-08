Barwy szczęścia, odcinek 3442. Kasia ostro zaatakuje Celinę, a Łukasz stanie w jej obronie

"Barwy szczęścia", odcinek 3442. Celina obroni Ksawerego przed Kasią

W nadchodzącym, 3442 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia przyjedzie do swojego mieszkania w Warszawie, aby zaczekać tam na sprawiającego coraz większe problemy wychowawcze Ksawerego. Jak informuje portal swiatseriali.interia.pl, na miejscu najpierw natknie się jednak na Łukasza, któremu będzie towarzyszyć Celina. Widząc byłych małżonków, Brońska od razu przejdzie do kuchni, aby zapewnić im swobodę podczas rozmowy.

- „Rozpakuję zakupy” – zaproponuje Celina.

Partnerka Sadowskiego w 3442 odcinku "Barw szczęścia" nie zdoła jednak długo milczeć i ostatecznie włączy się do dyskusji. Zareaguje w momencie, gdy Kasia zacznie narzekać byłemu mężowi na postawę syna. Doskonale orientując się w problemach nastolatka, Celina błyskawicznie stanie w obronie buntującego się Ksawerego.

- „Ksawery jest w trudnym wieku, co w połączeniu z jego ADHD…” – zacznie usprawiedliwiać go Celina.

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Awantura w 3442 odcinku "Barw szczęścia". Sadowska ostro atakuje Brońską

Sadowska doskonale będzie zdawać sobie sprawę z przyczyn takiego stanu rzeczy i w 3442 odcinku "Barw szczęścia" bardzo dobitnie uświadomi to rozmówczyni. Kasia ostro skrytykuje próbującą łagodzić sytuację Brońską, przez co urażona kobieta zrezygnuje z dalszej dyskusji i postanowi po prostu wyjść.

- „Możesz nie odkrywać przede mną Ameryki? Myślisz, że ja tego nie wiem?” – zbulwersuje się Kasia.

- „Przyniosę z samochodu resztę zakupów” – powie Brońska, po czym wyjdzie z mieszkania.

Taka reakcja spotka się z natychmiastowym sprzeciwem Łukasza, który w 3442 odcinku "Barw szczęścia" zacznie mieć do byłej żony pretensje. Sadowski zdecydowanie ujmie się za swoją obecną partnerką i wytłumaczy Kasi, że Celina miała dobre intencje, więc nie zasłużyła na tak obcesowe potraktowanie.

- „Co ty wyprawiasz?” – wyrzuci jej Łukasz.

"Barwy szczęścia", odcinek 3442. Kasia zdecyduje się przeprosić Celinę

Nieco później, gdy w 3442 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wyjedzie już z powrotem do Brzezin, Łukasz zaproponuje ukochanej wspólne spędzenie nocy. Celina stanowczo odmówi jednak pozostania w warszawskim mieszkaniu, ponieważ po ostrych słowach Sadowskiej poczuje się w tym miejscu zupełnie niechciana.

- „Nie chcę. Kasia wyraźnie dała mi do zrozumienia, że jestem w jej mieszkaniu intruzem” – wyzna mu Brońska.

W tym samym momencie w 3442 odcinku "Barw szczęścia" telefon Brońskiej zacznie dzwonić, a na ekranie wyświetli się połączenie od Sadowskiej. Matka Ksawerego przemyśli swoje wcześniejsze zachowanie i zrozumie, że przekroczyła granice. Z tego powodu Kasia ostatecznie zdobędzie się na szczere przeprosiny wobec Celiny.

- „Chciałam cię przeprosić... Poniosły mnie nerwy” – zacznie Kasia.

- „Rozumiem to. Przechodzicie teraz trudny czas z Ksawerym” – zrozumie ją Celina.

- „No właśnie. I to rzutuje na całą rodzinę. Na ciebie też. Jeszcze raz przepraszam” – zakończy Sadowska.

Kiedy oglądać 3442 odcinek serialu "Barwy szczęścia" w telewizji?

Telewizyjną premierę 3442 odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowano na wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.