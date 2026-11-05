Barwy szczęścia, odcinek 3438: Uratowana Lucyna odsprzeda Pyrkom udziały w domu

"Barwy szczęścia", odcinek 3438: Hubert i Asia otoczą opieką Lucynę po zawale serca

W 3438. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dochodząca do siebie po zawale serca Lucyna przyjmie w szpitalu wizytę Huberta. To właśnie Pyrka jako pierwszy prawidłowo rozpozna u seniorki stan zagrożenia życia i bez wahania ruszy jej na ratunek, całkowicie ignorując krzywdy, jakich wcześniej doświadczył ze strony Zwierzchowskiej oraz jej syna Macieja (Adam Szczyszczaj).

Bohaterka w 3438. odcinku "Barw szczęścia" będzie miała pełną świadomość powagi sytuacji, dlatego okaże swojemu wybawcy bezgraniczną wdzięczność. Choć Zwierzchowska uzna Huberta za prawdziwego bohatera, szybko wyjdzie na jaw, że nie tylko on postanowił okazać jej wsparcie w trudnych chwilach.

- „Gdyby nie ty… uratowałeś mi życie!” - powie mu wdzięczna Lucyna.

- „Przyniosłem rosół... Lekkostrawny! Asia ugotowała...” - przyzna Hubert.

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Zwierzchowska w 3438. odcinku "Barw szczęścia" wezwie notariusza do szpitala

Bezinteresowna dobroć małżeństwa w 3438. odcinku "Barw szczęścia" sprawi, że seniorka poczuje ogromne zażenowanie. W obliczu tak wielkiej życzliwości, okazanej mimo wcześniejszych podłości z jej strony, Lucynę zaczną dręczyć potężne wyrzuty sumienia, do czego otwarcie przyzna się w rozmowie z Pyrką.

- „Naprawdę…? Jesteście aniołami... Tyle zła, ile wam wyrządziłam, a wy… Wy wciąż jesteście dla mnie tacy dobrzy...” - uderzy się w pierś Zwierzchowska.

W 3438. odcinku "Barw szczęścia" kobieta nie ograniczy się jednak wyłącznie do przeprosin i postanowi konkretnie wynagrodzić małżonkom uratowanie życia oraz troskę o jej zdrowie. Pacjentka wezwie do szpitala swojego notariusza i poprosi o wspólne przybycie Asię oraz Huberta, którym wreszcie zgodzi się odsprzedać swoje udziały po uczciwej cenie zakupu.

"Barwy szczęścia", odcinek 3438: Na jakich warunkach Pyrkowie odkupią dom od Lucyny?

Zamiast przepisywać majątek na Macieja, w 3438. odcinku "Barw szczęścia" seniorka zaoferuje swoje udziały Pyrkom na bardzo korzystnych zasadach. Kobieta doskonale zda sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej małżonków, do której sama wcześniej doprowadziła, przez co nie będzie stać ich na jednorazową spłatę całej kwoty.

W związku z tym w 3438. odcinku serialu "Barwy szczęścia" kobieta zaproponuje rozłożenie płatności na raty i da im czas na skonsultowanie umowy z prawnikiem. Zwierzchowska rozumie, że po wcześniejszych doświadczeniach sąsiedzi mają prawo jej nie ufać, jednak tym razem jej intencje będą całkowicie czyste i pozbawione podstępu.

- „Własność przechodzi na was z chwilą podpisania aktu notarialnego!... Spłacicie w ratach, jak wam będzie wygodnie... Mnie się nie spieszy! Rozumiem, że macie obiekcje... Po tym wszystkim, co było, to naturalne... Ale zapewniam was, że nie ma tu żadnego haczyka. Możecie skonsultować te zapisy z waszym prawnikiem!” - zapowie im seniorka.

Kiedy oglądać 3438. odcinek serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Premierowa emisja 3438. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się we wtorek, 10 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.