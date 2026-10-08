Barwy szczęścia, odcinek 3433: Tolek powie Irenie o romansie z Basią i Dżo na sprawie rozwodowej. Sędzia zrobi coś zaskakującego

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-08 11:31

W 3433. epizodzie popularnej produkcji telewizyjnej główny bohater grany przez Marka Siudyma zdecyduje się na niezwykle radykalny ruch w trakcie rozprawy rozwodowej ze swoją żoną. Mężczyzna otwarcie opowie o miłosnych relacjach z dwiema innymi kobietami, jednak to wyznanie wcale nie ułatwi rozstania z graną przez Krystynę Tkacz Ireną. Oburzona kobieta natychmiast opuści sąd i skieruje się prosto do posiadłości Grzelakowej w celu bezpośredniej konfrontacji z rywalkami.

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Najnowszy odcinek polskiego hitu przyniesie niezwykle napiętą atmosferę podczas sądowej potyczki małżonków. Choć głównemu bohaterowi będzie towarzyszyła wspierająca go Natalia, cała sytuacja okaże się niesamowicie obciążająca psychicznie. Ponieważ uparta żona kategorycznie odmówi zgody na oficjalne zakończenie związku, mężczyzna podejmie bardzo ryzykowne kroki prawne. Zdesperowany bohater postanowi wyjawić mroczny sekret i poinformuje obecnych o swoich podwójnych skokach w bok.

Małżonek wprost potwierdzi intymne relacje łączące go z Basią oraz Dżo. Taka niespodziewana informacja spowoduje ogromny wstrząs u zdezorientowanej kobiety. Bohaterka absolutnie nie zakładała ujawnienia tak bolesnych faktów ze strony własnego partnera.

Zdradzający mąż będzie głęboko wierzył, że drastyczna szczerość ostatecznie przekreśli szanse na ratowanie małżeństwa i przyspieszy formalności. Rzeczywistość okaże się jednak zupełnie inna, ponieważ prowadzący rozprawę sędzia wyśle zwaśnione strony na obowiązkowe mediacje.

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Postanowienie wymiaru sprawiedliwości w żaden sposób nie ostudzi negatywnych emocji zdradzonej małżonki. Wściekła kobieta, buzująca ogromnym gniewem po wysłuchaniu rewelacji męża, nie zamierza bezczynnie rozpaczać w samotności. Szybkim krokiem skieruje się w stronę miejsca zamieszkania Grzelakowej. Zraniona bohaterka zapragnie brutalnie wyjaśnić całe zajście ze swoimi przeciwniczkami. Wielka zazdrość popchnie ją do wywołania gigantycznego skandalu w obecności obu dawnych kochanek partnera.

Barwy szczęścia odcinek 3433. Gdzie i kiedy oglądać serial w telewizji

Fani uwielbianej telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubieńców przez cały tydzień roboczy, od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Zgodnie z oficjalną ramówką stacji, odcinek oznaczony numerem 3433 trafi na ekrany we wtorek 3 listopada 2026 roku. Po zakończeniu tradycyjnej telewizyjnej premiery widzowie otrzymają bezproblemowy dostęp do materiału za pośrednictwem cyfrowej usługi TVP VOD.

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