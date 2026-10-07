Barwy szczęścia, odcinek 3433: Adam znów sprowadzi do domu podejrzane towarzystwo. Hubert będzie wściekły

"Barwy szczęścia" odcinek 3433. Adam wróci do zażywania narkotyków?

Od dłuższego czasu chłopak toczy ciężki bój z nałogiem, a dzięki życzliwości Lucyny (Grażyna Zielińska), która zabrała go z ulicy, otrzymał dach nad głową u rodziny Pyrków. Obecność nowego domownika generowała sporo kłopotów, jednak w 3433. odsłonie serialu napięcie sięgnie zenitu. Adam poczuje ogromny głód narkotykowy i z trudem będzie nad tym panować. Brak leku wywoła potężny kryzys, przez który bohater niemal z powrotem stoczy się na samo dno i sięgnie po niedozwolone substancje.

Hubert z „Barw szczęścia" traci cierpliwość do uzależnionego Adama

Całe to zamieszanie mocno odbije się na Hubercie (Marek Molak), próbującym od samego początku opanować chaos związany z problematycznym lokatorem. Tym razem gospodarz zyska kolejny poważny powód do zmartwień. Oliwy do ognia doleje nieodpowiedzialna postawa samego uzależnionego. Mężczyzna zacznie sprowadzać do mieszkania wysoce podejrzane osoby ze swojego dawnego środowiska. Właściciel domu ledwo powstrzyma wybuch wściekłości, widząc, że sprawy przybierają tak niebezpieczny i wymykający się spod kontroli obrót.

Relacja Emila i Adama w 3433. odcinku „Barw szczęścia" ulegnie pogorszeniu

Życiowe zawirowania Adama rzucą też cień na jego kontakty z Emilem (Artem Malaszczuk). Nastolatek ponownie zacznie otwarcie okazywać lokatorowi potężną niechęć, co wywoła spory niepokój u Asi. Sytuacja okaże się tym bardziej bolesna, że całkiem niedawno ich wzajemne stosunki uległy znacznej poprawie. W 3424. odsłonie „Barw szczęścia" chłopiec polubił starszego kolegę, gdy ten wspierał go w nauce matematyki i szczerze opowiedział o własnych traumach z przeszłości. Teraz dawny konflikt odżyje, a zmagający się z nałogiem Adam dodatkowo odczuje napiętą atmosferę panującą w domu Pyrków.

Emisja 3433. odcinka „Barw szczęścia". Kiedy oglądać w TVP2?

Najnowsze epizody tej uwielbianej przez widzów produkcji można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie telewizyjnej Dwójki. Premiera 3433. odcinka została zaplanowana na wtorek, 3 listopada 2026 roku. Wszyscy fani, którzy przegapią telewizyjny debiut, będą mogli bez problemu nadrobić zaległości, korzystając z darmowej platformy internetowej TVP VOD, gdzie trafiają wszystkie wyemitowane już części serialu obyczajowego.

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