Barwy szczęścia, odcinek 3426: Grażyna znów ulegnie Tomaszowi? Urodziny Wiktora przyniosą romantyczny finał [ZDJĘCIA]

Urodziny Wiktora zbliżą Grażynę i Tomasza w 3426. odcinku "Barw szczęścia"

O rozstaniu Oliwki z Tomkiem Grażyna dowiedziała się już w 3423. odcinku „Barw szczęścia”. Ta informacja wywarła na niej spore wrażenie, dlatego uznała, że musi pomówić z Kępskim. Doskonała okazja do spotkania nadarzy się już w 3426. odcinku „Barw szczęścia”, podczas hucznie obchodzonych urodzin Wiktora. Wśród zaproszonych gości znajdą się właśnie Grażyna oraz Tomasz Kępski. Wspólna zabawa pozwoli im zbliżyć się do siebie, ale to po imprezie wydarzy się coś więcej. Grażyna i Tomasz udadzą się na wieczorną przechadzkę, która nieoczekiwanie rozbudzi dawne emocje. Wiadomo już, że nie skończy się tylko na przyjacielskiej pogawędce, bo między Wiracką a Kępskim znów zaiskrzy. Oboje poczują, że to, co ich kiedyś łączyło, wciąż w nich drzemie, a urodziny Wiktora mogą stać się początkiem powrotu do ich dawnej relacji.

W 3426. odcinku "Barw szczęścia" rozpocznie się nowy etap dla Grażyny i Kępskiego?

Losy Grażyny i Tomasza nabiorą tempa w kolejnych odcinkach. W 3431. odcinku „Barw szczęścia” Kępski wyzna Grażynie miłość podczas wspólnego wypadu na tor wyścigowy. Poinformuje także swojego brata, że znów są parą. To jednak nie wszystko. W 3432. odcinku „Barw szczęścia” Tomasz zasugeruje Grażynie, aby zamieszkali razem. Zakochani postanowią przekazać radosną nowinę o swoim związku Wandzie. Wszystko wskazuje na to, że iskry, które znów pojawią się w ich relacji na urodzinach Wiktora, zaowocują poważnymi decyzjami na przyszłość.

Kiedy i o której oglądać 3426. odcinek „Barw szczęścia”?

Premierowe odcinki „Barw szczęścia” emitowane są w telewizyjnej Dwójce od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05. Odcinek 3426. widzowie będą mogli obejrzeć w piątek, 23 października 2026 roku. Fani, którzy przegapią emisję telewizyjną, mogą nadrobić zaległości, oglądając odcinki online w serwisie TVP VOD.

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