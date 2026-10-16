„Akacjowa 38” odc. 980 - streszczenie

Felipe i Celia ostrzegają Lucíę przed niebezpieczeństwem, ale ona nie chce zostawić Samuela. Cervando sprzeciwia się pomysłowi Leonor, która planuje wystawić sztukę opartą na jego przeżyciach. Lolita i Fabiana próbują przekonać go dobrym jedzeniem, a Inigo przypomina mu, że zatarg z Rosiną może kosztować go posadę. Leonor urządza przyjęcie, na którym chce przedstawić Casildę sąsiadom jako swoją siostrę.

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„Akacjowa 38” odc. 981 - streszczenie

Don Ramon domyśla się, że Servando tylko udaje chorego, i grozi mu zwolnieniem. Liberto zapewnia Rosinę, że Maria nie zamieszka pod ich dachem, po czym prosi Higinia, by dał jej pracę. Samuel chce sprzedać cenne pamiątki, lecz może liczyć jedynie na wsparcie Felipe i Lucii.

„Akacjowa 38” odc. 982 - streszczenie

Lucía skleja porcelanową figurkę, na której Samuelowi bardzo zależy. Choć ojciec Telmo, Celia i Felipe ją ostrzegają, przyjmuje zaproszenie Samuela na kolację we dwoje. Leonor organizuje spotkanie w La Deliciosie, by ogłosić, że Casilda jest jej siostrą. Jej wystąpienie niespodziewanie przerywa Rosina, a prawda o zdradzie Maximiliana wychodzi na jaw.

„Akacjowa 38” odc. 983 - streszczenie

Celia i ojciec Telmo próbują przekonać Lucíę, że jej związek z Samuelem nie ma przyszłości. Ona nie chce jednak rezygnować z ukochanego i postanawia przekazać mu jeszcze większą sumę pieniędzy. Casilda zaczyna mieć wątpliwości, czy don Maximiliano naprawdę jest jej ojcem. Lucía wyznaje Celii pilnie strzeżony sekret: jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando dyktuje Lolicie własną historię romansu dwóch kobiet, oczywiście obsadzając siebie w roli wielkiego bohatera.

„Akacjowa 38” odc. 984 - streszczenie

Casilda wciąż nie potrafi odnaleźć się w roli damy. Zaprasza matkę do ciastkarni, lecz zapomina, że za zamówienie trzeba zapłacić. Servando nadal udaje chorego, więc lokatorzy zaczynają myśleć o zatrudnieniu innego dozorcy. Ksiądz Telmo chce powiedzieć Lucii, czego dowiedział się od przeora: odziedziczyła cały majątek po arystokratycznych rodzicach. Lucía nie chce jednak z nim rozmawiać i woli pójść na spacer z Samuelem.

„Akacjowa 38” odcinki 980-984: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień