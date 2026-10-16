„Dziedzictwo” odc. 1052 - streszczenie

Aynur spędza coraz więcej czasu z Sinanem i cieszy się, gdy komendant prosi ją o powrót do pracy. Pelin odkrywa, że Nana i Poyraz nie są prawdziwym małżeństwem. Mert szuka pretekstu, by poznać Kaana, a gdy dowiaduje się, że chłopak jest dużo młodszy od Nazli, czuje ulgę. Nazli traci pracę w szpitalu przez Atakana, ale Pelin znajduje jej nową posadę. Poyrazowi nie podoba się, że siostra korzysta z jej znajomości. Sinan, Ibrahim i Czarna próbują odnaleźć prawdziwego zabójcę Ezgi. Cennet wyznaje Cansel, że dom jest obciążony hipoteką, a ona nie ma pieniędzy na spłatę długu.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

„Dziedzictwo” odc. 1053 - streszczenie

Sprowokowany przez Atakana Poyraz wysyła mu wiadomość z pogróżkami i trafia do aresztu. Pelin z zazdrością patrzy, jak Nana wspiera męża, więc zawiera układ z Cansel, by odzyskać dawną miłość. Aynur organizuje piknik, podczas którego wręcza Sinanowi zegarek po bracie. Spokój kobiety burzy prokurator Baran, który celowo doprowadza do jej zwolnienia. Sinan proponuje Aynur powrót do pracy u siebie, ale ona odmawia.

„Dziedzictwo” odc. 1054 - streszczenie

Sinan próbuje oczyścić Aynur z zarzutu zabójstwa Ezgi, a wspierają go Czarna, Ibo i Kirpi. Aynur ukrywa przed Adalet utratę pracy i kłopoty finansowe. Sinanowi także wmawia, że znalazła nową posadę. Dzięki wsparciu Cansel Pelin pomaga aresztowanemu Poyrazowi. Organizuje prowokację i zmusza brata do przyznania się do manipulacji. Poyraz odzyskuje wolność, a Atakan zapowiada zemstę.

„Dziedzictwo” odc. 1055 - streszczenie

Poyraz odzyskuje wolność, ale urzędnicy zamykają jego warsztat stolarski. Rodzina zostaje bez środków do życia, a długi rosną. Mężczyzna nie chce jednak przyjąć pieniędzy od Pelin. Nana wpada na pomysł, by sprzedawali burek i owoce. Cennet martwi się spłatą długu, ale ukrywa to przed synami. Zastawiła dom i czeka na sprzedaż działki w Skopje. W śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi pojawia się nowy trop. Buse, przyjaciółka zamordowanej prawniczki, wyznaje Sinanowi, że Ezgi groził tajemniczy Turgut. Aynur szuka pracy, lecz przez toczące się śledztwo nikt nie chce jej zatrudnić.

„Dziedzictwo” odc. 1056 - streszczenie

Nana pomaga Poyrazowi prowadzić stragan z owocami. Jej zaradność i wsparcie jeszcze bardziej ich do siebie zbliżają, a Pelin nie kryje zazdrości. Cansel obiecuje pomóc jej pozbyć się rywalki, ale nic z tego nie wychodzi. Aynur znajduje pracę w hotelu, choć Sinan wciąż się o nią martwi.

„Dziedzictwo” odcinki 1052-1056: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień