Na Wspólnej, odcinek 4299: Jagoda usłyszy okrutne słowa o matce. Kalski doprowadzi ją do łez

Kalski nie odpuszcza córce w 4299. odcinku serialu "Na Wspólnej"

Ewelina zdołała uwolnić się od zarzutów w 4293. odcinku, jednak wciąż przebywała w ośrodku psychiatrycznym, podczas gdy jej córką zajmowała się Weronika. Roztocka, wspierana przez Lwa i Kacpra, zagwarantowała jej pełną opiekę. Niestety, już w kolejnym epizodzie Kalski złożył im niezapowiedzianą wizytę. Greg zażądał, by dziewczyna spakowała swoje rzeczy i wróciła z nim do domu. Choć stanowczo odmówiła, a Kacper stanął w jej obronie, sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy mężczyzna wpadł w furię po interwencji Weroniki i groźbie wezwania policji. W 4299. odcinku „Na Wspólnej” dowiemy się, że Kalski bynajmniej nie zamierza się poddać i wymyśli kolejne, brutalniejsze sposoby na odzyskanie kontroli nad Jagodą.

Roztocka zobaczy łzy Jagody w 4299. odcinku "Na Wspólnej"

W 4299. epizodzie „Na Wspólnej” Greg postanowi zmienić taktykę i spotka się z córką po lekcjach. Zrobi z siebie ofiarę, przekonując nastolatkę, że Ewelina wdała się w romans i miała w planach porzucenie rodziny. Mężczyzna będzie starał się celowo zdyskredytować żonę, a jego okrutne słowa wprawią Jagodę w ogromną rozpacz. Wieczorem Weronika zastanie dziewczynę zalaną łzami, ale próby dociekania przyczyny tego stanu spełzną na niczym. Zdołowana nastolatka zatai prawdę i zamknie się w sobie.

Tymczasem Roztocka w duecie z Lwem zaczną główkować nad tym, w jaki sposób ułatwić Ewelinie powrót do normalnego funkcjonowania. Uwolnienie od wyroku to tylko połowa sukcesu w zderzeniu z rodzinnym dramatem. Wpływy Grega i jego podłe oskarżenia staną się poważną przeszkodą. W nadchodzącym odcinku dowiemy się, czy nastolatka ulegnie manipulacjom ojca, odwracając się od swojej matki.

Emisja 4299. odcinka "Na Wspólnej" - gdzie i kiedy oglądać?

Fani serialu „Na Wspólnej” mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów od poniedziałku do czwartku na kanale TVN. Premiera 4299. odcinka jest zaplanowana na czwartek, 22 października 2026 roku, o godzinie 20:15. Dla internautów udostępniona zostanie również możliwość obejrzenia tego epizodu w serwisie Player.

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