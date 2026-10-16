Rozsyp to na korzenie, a marniejący skrzydłokwiat odżyje. Tak uratujesz przelaną roślinę

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-16 10:36

Twój skrzydłokwiat żółknie i marnieje w oczach? Ratunkiem na przelaną roślinę i gnijące korzenie jest przesadzenie jej do nowej ziemi. Warto jednak podczas tego zabiegu sięgnąć po pewną kuchenną przyprawę, dzięki której skrzydłokwiat szybko odzyska formę i piękny wygląd.

Zwiędły skrzydłokwiat z żółtymi liśćmi w żółtej doniczce. O ratowaniu rośliny cynamonem przeczytasz na Eska.
Autor: Liliya Filakhtova/ Getty Images Jeśli w podłożu w doniczce jest nadmiar wody, to liście rośliny żółkną, zaczynają się zwijać, więdną
  • Żółknące i opadające liście skrzydłokwiatu to często efekt przelania rośliny, co skutkuje gniciem korzeni.
  • Aby uratować roślinę, niezbędne jest przesadzenie jej oraz usunięcie uszkodzonych fragmentów korzeni.
  • Dzięki prostemu trikowi z kuchenną przyprawą skrzydłokwiat odzyska siły nawet po mocnym zalaniu.

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Jak uratować marniejący skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, która szybko komunikuje, gdy brakuje jej odpowiednich warunków. Zwykle nie sprawia większych problemów w uprawie, jednak czasem zaczyna tracić swój urok. Zbrązowiałe lub żółknące liście, brak nowych pędów i ogólne osłabienie to sygnały alarmowe. W takiej sytuacji musimy znaleźć przyczynę pogorszenia się kondycji rośliny. Zazwyczaj winne jest zbyt obfite podlewanie. Nadmiar wody powoduje, że liście zmieniają kolor, pokrywają się ciemnymi plamami, a ziemia w doniczce jest ciągle mokra i wydziela nieprzyjemny zapach. Skutkiem tego jest niebezpieczne gnicie korzeni. Przelanego skrzydłokwiatu uratuje wyłącznie szybka reakcja: przesadzenie do nowej ziemi i pozbycie się chorych korzeni.

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Rozsyp 2 łyżeczki na korzenie żółknącego skrzydłokwiatu i wsadź go do nowej ziemi. Szybko się zregeneruje i zazieleni

Najlepszym ratunkiem dla przelanego skrzydłokwiatu jest zmiana podłoża. Na początku należy delikatnie wyjąć roślinę z doniczki i oczyścić z mokrej ziemi. Kolejnym krokiem jest odcięcie zgniłych, miękkich i czarnych korzeni przy użyciu ostrego narzędzia. Zostawiamy jedynie zdrowe, jędrne i białe korzenie. Przed posadzeniem rośliny do nowej ziemi, warto posypać miejsca cięcia dwiema łyżeczkami cynamonu. Po przycięciu korzeni należy dać im czas na delikatne przeschnięcie, a następnie użyć wspomnianej przyprawy. Cynamon zadziała jak naturalny środek dezynfekujący i zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych. Trzeba też pamiętać, że skrzydłokwiat najlepiej rośnie w lekkim, przepuszczalnym podłożu, które zatrzymuje wilgoć, ale pozwala na odpływ nadmiaru wody.

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