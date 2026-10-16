Rossmann obniżył cenę kultowych perfum o ponad 100 złotych! Ten zapach pokochały kobiety na całym świecie

Rossmann przygotował wyjątkową promocję na kultowe perfumy, która z pewnością ucieszy miłośniczki luksusowych zapachów.

Ikoniczny zapach, uwielbiany za słodkie nuty jaśminu i wanilii, możesz teraz kupić aż o 115 zł taniej!

Sprawdź, do kiedy trwa ta wyjątkowa oferta i upewnij się, że zdążysz upolować swój ulubiony zapach, zanim zniknie z półek.

Rossmann od lat cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Trudno się temu dziwić - w drogeriach tej sieci można znaleźć kosmetyki do codziennej pielęgnacji, produkty do makijażu, artykuły higieniczne, a także wiele propozycji sezonowych. Do tego dochodzą regularne promocje, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić. Tym razem w ofercie promocyjnej sieci Rossmann można kupić znany zapach, który od dawna ma grono wiernych fanek.

Kultowe perfumy Lancôme w niższej cenie

Perfumy Lancôme La Vie Est Belle, to kompozycja rozpoznawalna nie tylko dzięki charakterystycznemu flakonowi, ale również słodkim, kobiecym nutom zapachowym. W jej składzie można znaleźć między innymi irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, wanilię i paczulę. Całość ma elegancki, otulający charakter, dlatego zapach sprawdza się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji. Te popularne perfumy często trafiają na listę prezentowych pewniaków. Nic więc dziwnego, że obniżki cen znanych kompozycji wzbudzają zainteresowanie. Zwłaszcza gdy chodzi o produkt, który wiele osób zna już od lat.

Królowa zapachów na jesień - wanilia

Kultowe perfumy w Rossmann ponad 100 zł taniej. Zasady obowiązywania promocji

Promocja obowiązuje jedynie online (na stronie Rossmanna oraz w aplikacji). Wodę perfumowaną La Vie Est Belle w pojemności 30 ml kupimy w aktualnej ofercie promocyjnej za 154,99 zł, podczas gdy najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 269,99 zł. Oznacza to różnicę aż 115 zł. To spora kwota, szczególnie jeśli od dawna chodził nam po głowie właśnie ten zapach. Oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje od 8.10 do 21.10.2026 lub do wyczerpania zapasów.

Zatem jeśli La Vie Est Belle od Lancôme znajduje się na waszej liście ulubionych zapachów, obecna cena może być dobrą okazją do zakupu. Przed podjęciem decyzji najlepiej zajrzeć na stronę drogerii i upewnić się, że promocja nadal obowiązuje.

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