To imię oznacza "obdarzoną szczęściem". W Polsce jest niezwykle rzadkie

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-16 10:52

Wybór imienia dla dziecka potrafi być nie lada wyzwaniem. Jedni stawiają na sprawdzone klasyki, inni szukają czegoś mniej oczywistego, co wyróżni się na tle popularnych propozycji. W ostatnich latach rodzice coraz chętniej sięgają po krótkie formy, które łatwo zapisać i wymówić. Jednak to żeńskie imię, mimo pięknego znaczenia, w Polsce jest niezwykle rzadkie.

Niemowlę w ozdobnej opasce leży na białym futerku. O rzadkim imieniu Oda dla dziewczynek przeczytasz na Eska.
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • W obliczu rosnącej popularności krótkich i łatwych do wymówienia imion, to imię dla dziewczynki w Polsce jest niezwykle rzadkie.
  • Ta forma oznaczająca bogactwo i szczęście, ma bogatą historię sięgającą czasów Mieszka I.
  • Sprawdź, ile kobiet w Polsce nosi to imię i jak plasuje się w rankingu najpopularniejszych żeńskich form.

Krótkie imiona mają jedną niezaprzeczalną zaletę - są łatwe do zapisania i wymówienia, a w wielu przypadkach występują w tej samej formie także w innych krajach. Mimo to żeńska forma Oda, w odróżnieniu od imion takich, jak chociażby Ida czy Iga nie cieszy się tak wielką popularnością. Sprawdź etymologię i znaczenie tego rzadko spotykanego imienia.

Oda - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Oda ma korzenie germańskie. Wywodzi się od dawnego członu "od" lub "ot", związanego z majątkiem, bogactwem, posiadłością i dziedzictwem oraz szczęściem. W uproszczeniu imię można więc interpretować jako nawiązujące do osoby zamożnej lub dziedziczki. Forma ta może oznaczać zatem osobę "obdarzoną szczęściem", "obdarzoną bogactwem". Co ciekawe, podobne elementy pojawiały się w wielu dawnych imionach germańskich, szczególnie tych używanych w średniowiecznej Europie. 

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Popularność imienia Oda w Polsce

Oda jest imieniem, które wyróżnia się prostą formą. Składa się z zaledwie trzech liter, łatwo je zapamiętać, a jego brzmienie jest jednocześnie delikatne i zdecydowane. Wiąże się z nim również ważny wątek historyczny. Nosiła je Oda Dytrykówna, druga żona Mieszka I. Jej małżeństwo z polskim władcą przypadło na końcówkę X wieku i miało znaczenie w relacjach politycznych ówczesnej Europy. Dzięki temu imię Oda jest obecne w polskiej historii od ponad tysiąca lat. Mimo to, dziś Oda to imię bardzo rzadkie. Według rejestru danych PESEL obecnie nosi je w Polsce 28 żyjących kobiet, co plasuje je na odległej, 3329. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju, a w 2025 roku otrzymało je zaledwie 2 dziewczynki.

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