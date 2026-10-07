Barwy szczęścia, odcinek 3425: Daniel zobaczy Adama z Emilem. Będzie o krok od rękoczynów

Daniel atakuje Adama w 3425. odcinku "Barw szczęścia"

Relacje obu bohaterów od samego startu pozostają szorstkie. Zmagający się z nałogiem Adam wprowadził się do Pyrków, a to natychmiast wywołało falę kłopotów. Będący ojcem Emila Daniel jest wyjątkowo wyczulony na wszystkie sytuacje, które mogłyby stanowić najmniejsze zagrożenie dla chłopca.

W 3417. odsłonie "Barw szczęścia" ojciec chłopca zdecydował się wręcz na porwanie Adama. Daniel wierzył wtedy, że wyłącznie w ten sposób zagwarantuje Emilowi ochronę. Ten radykalny ruch przyniósł fatalne skutki. Już w 3418. epizodzie przebywający w szpitalu Adam oskarżył Pyrków o zorganizowanie na niego ataku.

W 3425. epizodzie spór rozgorzeje na nowo. Adam będzie pomagał Emilowi w edukacji, kiedy nagle pojawi się Daniel. Widok tkwiącego w nałogu mężczyzny tuż obok dziecka kompletnie wyprowadzi go z równowagi. Zbulwersowany ojciec straci kontrolę i w amoku niemal rzuci się na Adama z zaciśniętymi pięściami.

Relacja Adama i Emila w 3425. epizodzie "Barw szczęścia"

Warto podkreślić, że stosunki między Adamem a Emilem nie zawsze były tak dobre. W 3424. epizodzie produkcji "Barwy szczęścia" nastolatek na początku odnosił się do współlokatora ze sporą wrogością. Dopiero wspólne rozwiązywanie zadań z matematyki sprawiło, że chłopak zaczął zmieniać swoje nastawienie.

Adam wsparł Emila w obowiązkach szkolnych i opowiedział mu o swoich trudnych traumach z czasów dzieciństwa. To sprawiło, że nastolatek spojrzał na lokatora z innej perspektywy. W 3425. odsłonie Adam wciąż będzie chciał go wspierać, oferując mu kolejną pomoc przy zdobywaniu wiedzy.

Właśnie ta zacieśniająca się więź wywoła ogromny gniew u Daniela. Opiekun chłopca stanowczo sprzeciwi się temu, by Adam miał jakikolwiek wpływ na rozwój jego syna. Jego wybuchowa reakcja dobitnie udowodni, że napięcie między obydwoma mężczyznami prędko nie minie.

Plany edukacyjne Emila w 3425. odcinku "Barw szczęścia"

Adam postanowi również wpłynąć na dalsze losy Emila. Sokalski ostatecznie namówi nastolatka do złożenia odpowiednich papierów w szkole o profilu mundurowym. Będzie to kluczowy krok na edukacyjnej drodze chłopaka.

Taka perspektywa absolutnie nie spodoba się matce nastolatka, która ostro sprzeciwi się tym planom. Tym samym Adam znowu wyląduje w samym środku wielkiej rodzinnej awantury. Mimo przeciwności, jego głównym celem wciąż pozostanie dobro i wsparcie dla Emila.

Kiedy oglądać 3425. odcinek "Barw szczęścia"?

Najnowsze epizody "Barw szczęścia" widzowie mogą śledzić od poniedziałku do piątku o 20:05 na kanale TVP2. Emisja 3425. odcinka została zaplanowana na czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie dotychczasowe części są również dostępne do obejrzenia w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

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