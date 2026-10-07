Barwy szczęścia, odcinek 3414: Narkotyki w domu Pyrków. Asia zażąda interwencji policji - ZDJĘCIA

Adam sprawia kolejne problemy Pyrkom w 3414. odcinku "Barw szczęścia"

W 3414. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Hubert wciąż stara się okazać wyrozumiałość wobec Adama. Ten specyficzny lokator trafił pod dach Pyrków za sprawą Lucyny (Grażyna Zielińska), która postanowiła mocno skomplikować życie całej rodziny. Kobieta sprowadziła na Zaciszną bezdomnego, zmagającego się z nałogiem mężczyznę, po czym stwierdziła, że zajmie on jej dotychczasowe miejsce. Domownicy od początku są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, jednak pozbycie się niechcianego gościa okazuje się sporym wyzwaniem. Mimo trudności Hubert chce postąpić humanitarnie i zamiast wyrzucać Adama na bruk, próbuje przekonać go do podjęcia leczenia. W poprzednim, 3413. epizodzie mężczyzna kategorycznie odrzucił propozycję terapii, twierdząc, że problem uzależnienia go nie dotyczy. Na dodatek podczas drobnych prac ogrodowych nabawił się bolesnej kontuzji. Sytuacja ulegnie drastycznemu pogorszeniu już następnego dnia.

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Narkotyki na Zacisznej. Znajomi Adama szokują w nowym odcinku "Barw szczęścia"

Rozwój wydarzeń w 3414. odcinku "Barw szczęścia" przyniesie wizytę znajomych Adama na posesji przy ulicy Zacisznej. Szybko okaże się, że ich intencje dalekie są od zwykłych odwiedzin. Nieproszeni goście przyniosą ze sobą marihuanę, którą bez żadnych skrupułów zaczną palić w ogrodzie Pyrków. Co więcej, zaoferują narkotyk samemu Hubertowi. Tego dla właściciela będzie już za wiele, zwłaszcza w kontekście mieszkających pod jednym dachem dzieci. Mężczyzna natychmiastowo zareaguje, żądając od grupy prędkiego opuszczenia terenu wraz z nielegalnymi substancjami. Aby przyspieszyć ich wyjście, zagrozi wezwaniem służb mundurowych. Wizja interwencji policji okaże się wystarczającym straszakiem, a znajomi Adama pośpiesznie opuszczą posesję.

Asia z "Barw szczęścia" reaguje na incydent. Przypomina o wezwaniu policji

Kiedy Hubert zrelacjonuje przebieg zdarzeń Asi w 3414. odcinku "Barw szczęścia", kobieta nie ukryje swojego przerażenia. Informacja o tym, że koledzy Adama przynieśli marihuanę i swobodnie ją palili tuż pod ich oknami, wywoła u niej stanowczą reakcję. Dla bohaterki całe zajście będzie wymagało znacznie bardziej radykalnych kroków. Asia natychmiast przywoła wcześniejsze rady Natalii (Maria Dejmek). Prawniczka przestrzegała ich, aby w obliczu podobnych problemów z lokatorem nie działali na własną rękę, lecz od razu kontaktowali się z odpowiednimi służbami.

– Ty wiesz co oni wymyślili? – Co? – Palili sobie zioło, jeszcze próbowali mnie częstować... – Nie, nie, poczekaj! Ale zadzwoniłeś na policję? Pamiętasz, Natalia nam powiedziała, że w takich sytuacjach mamy od razu dzwonić na policję. – No na razie wywaliliśmy ich z tym świństwem na ulicę. Postraszyłem ich, że jak nie znikną z tym z mojego ogrodu to zadzwonię na policję i zwiną ich za posiadanie.

Data emisji 3414. odcinka "Barw szczęścia" w TVP2

Premiera 3414. odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowana jest na środę, 7 października 2026 roku. Widzowie będą mogli obejrzeć ten epizod o godzinie 20:05 na antenie stacji TVP2.