W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3343) bliscy nieustannie wspierali Darka po śmierci Karola. Tomasz skonfrontował się z Patrykiem, co skłoniło nauczyciela do poważnych, życiowych deklaracji wobec Grażyny. Witek stanowczo odrzucił plany ojca dotyczące podjęcia studiów, a jego autorski pomysł na otwarcie własnego klubu muzycznego wywołał poważny konflikt rodzinny.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3344

Hubert odkrywa, że Daniel zatrudnił się w jego szpitalu jako ochroniarz, a gdy donosi o tym Asi, ta spodziewa się tylko najgorszego. Z kolei Witek omawia plany otwarcia klubu z Wiktorem, który namawia go do przełamania się i ponownego poproszenia ojca o pomoc. Gdy Marek uparcie krytykuje pomysł syna, w obronie nastolatka niespodziewanie staje Olga. Tymczasem w redakcji "Szoku" dochodzi do kolejnego ostrego starcia Weroniki z Kornelem.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3344. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 25 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)