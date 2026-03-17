Barwy szczęścia odc. 3343

Spis treści
W poprzednim odcinku „Barw szczęścia” (3342) konsekwencje śmierci Karola mocno dotknęły jego bliskich, a Hubert zmagał się z poczuciem winy po nieudanej akcji ratunkowej. W redakcji "Szoku" wybuchł spór wokół planowanej publikacji drastycznego nagrania z miejsca zbrodni. Uczucie łączące Celinę i Łukasza wyraźnie przybrało na sile. Podczas lokalnego Dnia Jabłka Kasia i Mariusz byli świadkami poruszającego wystąpienia Alberta - kontuzjowanego sportowca, którego trudna historia skłoniła do refleksji Janka Makowskiego.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3343
Bliscy nieustannie wspierają Darka po śmierci Karola. Natomiast Tomasz konfrontuje się z Patrykiem, co skłania nauczyciela do poważnych, życiowych deklaracji wobec Grażyny. Z kolei Witek stanowczo odrzuca plany ojca dotyczące podjęcia studiów, a jego autorski pomysł na otwarcie własnego klubu muzycznego wywołuje poważny konflikt rodzinny.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3343. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 24 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)