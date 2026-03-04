"Barwy szczęścia", odcinek 3334: Beata namawia Dorotę, by zdradziła żonie Radomira, że ten ją oszukuje

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością dostarczył widzom sporej dawki emocji i postawił bohaterów w naprawdę trudnych sytuacjach. Hubert był kompletnie zszokowany, gdy odkrył, że Iwona wystawiła na sprzedaż swoje udziały w ich domu, a Natalia, do której zwrócił się o pomoc, niestety nie miała dla niego dobrych wieści. Tymczasem Błażej otrzymał niespodziewany telefon z więzienia od Grada, który poprosił go o widzenie. Wątki sąsiedzkie również nabrały tempa, gdy po złożeniu przez Ksawerego zeznań na komisariacie, doszło do ostrej sprzeczki między Mariuszem a Makowskim. Na ulicy rozegrała się także kłótnia Radomira z żoną, a pech chciał, że świadkiem całego zdarzenia była Dorota. Jakie będą konsekwencje tych wszystkich dramatycznych zdarzeń?

"Barwy szczęścia" odc. 3334 - streszczenie

Grad, przebywający w więzieniu, zwraca się do Błażeja z prośbą o przekazanie mu jednego z obrazów namalowanych przez Lenę. Mężczyzna chce mieć w celi namacalną pamiątkę po zmarłej córce, która będzie mu o niej przypominać. W tym samym czasie Beata usilnie namawia Dorotę, by w imię kobiecej solidarności zdradziła żonie Radomira, że ten ją oszukuje. Nauczycielka wciąż ma słabość do dziennikarza, dlatego brakuje jej odwagi na tak radykalny krok i waha się podjąć decyzję. Z kolei Kasia próbuje zorganizować w lokalnej remizie spotkanie edukacyjne na temat trzeźwości na drogach, jednak jej inicjatywa spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Makowskich, którzy za wszelką cenę starają się pokrzyżować jej plany.

"Barwy szczęścia" odc. 3334 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny epizod pełen emocjonujących wątków. Nadchodzące wydarzenia obiecują wiele zwrotów akcji i trudnych decyzji, które podejmą bohaterowie. Na szczęście na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Najnowszy, 3334. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali obyczajowych, który od 2007 roku gości na antenie TVP2. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje codzienne życie, radości i smutki mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od lat śledzą losy zaprzyjaźnionych rodzin, które muszą mierzyć się z uniwersalnymi problemami, takimi jak miłość, zdrada, przyjaźń czy zawodowe wyzwania. W obsadzie tego serialu to m.in.:

