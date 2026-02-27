"Złoty chłopak" wraca na antenę TVP z nowymi odcinkami! Kiedy premiera 3. sezonu tureckiego serialu?

Co wydarzyło się w 2. sezonie "Złotego chłopaka"?

Pierwszy sezon tureckiej produkcji zakończył się niezwykle dramatycznie. Seyran i Ferit chcieli uciec, by z dala od problemów rozpocząć szczęśliwe życie. Niestety w trakcie ucieczki Ferit został postrzelony i cudem przeżył. Mężczyzna obiecał sobie wówczas, że kiedy tylko wróci do pełnej sprawności, zrobi wszystko, by być z ukochaną. W drugim sezonie bohaterowie stanęli na ślubnym kobiercu, a widzowie byli pewni, że historia Seyran i Ferita zakończy się happy endem. Niestety do ich życia powróciła Pelin, która pojawiła się w zaawansowanej ciąży i twierdziła, że to Ferit jest ojcem jej dziecka... Na szczęście wkrótce wyszło na jaw, że ojcem nienarodzonego maleństwa jest jednak Serter.

Cała ta sytuacja wpłynęła negatywnie na relację Seyran i Ferita. Kobieta zostawiła męża, a w jej życiu dosyć szybko pojawił się nowy mężczyzna, Akin. Tuż przed finałem 2. sezonu Akin porwał Seyran i poddawał ją okrutnym torturom. Seyran cudem została uratowana, ale kiedy trafiła do szpitala, lekarze odkryli, że jest śmiertelnie chora... Seyran zataiła ten fakt przed najbliższymi i zaczęła starać się o dziecko z Feritem... Prawdę o stanie zdrowia ukochanej Ferit odkrył dopiero w finale sezonu, kiedy Seyran, na oczach swoich bliskich, padła nieprzytomna na ziemię. Suna wyzna wówczas, że Seyran umiera...

Kiedy premiera nowych odcinków serialu?

Telewizja Polska pokaże trzeci sezon "Złotego chłopaka" po finale serialu "Wichrowe wzgórze", którego emisja została zaplanowana na 9 marca 2026 roku. Najpewniej więc pierwszy odcinek nowej serii tureckiego hitu zadebiutuje na ekranach telewizorów już we wtorek, 10 marca 2026 roku. Kolejne epizody będzie można oglądać od poniedziałku do piątku, o godzinie 14:00 w TVP1. Finał produkcji zobaczymy jeszcze przed wakacjami.

Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Jeszcze przed premierą pierwszych odcinków 3. sezonu "Złotego chłopaka" w Polsce możemy zdradzić, że Seyran przeżyje, ale proces leczenia nie będzie dla niej łatwy. Kobieta zacznie stopniowo odtrącać Ferita, ponieważ będzie mieć świadomość, że nie jest w stanie dać mu wszystkiego, o czym marzy - przez chorobę nie będzie w stanie zajść w ciążę. Ferit będzie wspierać Seyran, ale z czasem zacznie się zastanawiać, czy kobieta nadal go kocha. W końcu dojdzie do bolesnego rozstania... Czy bohaterowie znajdą drogę powrotną do siebie? O tym widzowie dowiedzą się w kolejnych odcinkach 3. sezonu "Złotego chłopaka".