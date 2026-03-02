Barwy szczęścia, odcinek 3338: Rewolucja w domu Pyrków. To nie nowa lokatorka będzie największym koszmarem

Kiedy emisja 3338. odcinka "Barw szczęścia"?

Fani produkcji powinni zaznaczyć w kalendarzach datę wtorek, 17.03.2026 roku. To właśnie wtedy, o godzinie 20:05 na antenie TVP2, Lucyna ostatecznie zagospodaruje się w domu przy ulicy Zacisznej. Przeprowadzka będzie bezpośrednim następstwem wizyty u notariusza, podczas której Zwierzchowska nabędzie prawa do części nieruchomości, należącej wcześniej do Iwony. Dzięki błyskawicznemu dopełnieniu formalności, seniorka zyska pełne prawo do zamieszkania w nowym lokum jako jego prawna współwłaścicielka.

Wnoszenie walizek i meblowanie pokoju przez Lucynę będzie jednak najmniejszym zmartwieniem dla domowników. Mimo wcześniejszych obaw Huberta oraz Agaty (Natalia Zambrzycka) – która przez konflikt z seniorką zdecyduje się na przyspieszoną wyprowadzkę – obecność nowej lokatorki zejdzie na dalszy plan. Prawdziwe kłopoty spadną na rodzinę z zewnątrz, a ich skala przysłoni wszelkie niedogodności związane ze wspólnym mieszkaniem ze Zwierzchowską.

Kłamstwa Daniela w sprawie syna

Spokój Asi i Huberta w 3338. odcinku zburzy przede wszystkim Daniel (Marcin Bikowski). Mężczyzna całkowicie zlekceważy ostrzeżenia Pyrki i postanowi działać po swojemu, nie zważając na dobro dziecka. Były partner Sokalskiej posunie się do perfidnego kłamstwa, informując matkę Emila (Artem Malashchuk), że zabiera chłopca na kręgle. W rzeczywistości jego plany będą zupełnie inne – ponownie zawiezie syna na strzelnicę, by kontynuować niebezpieczną naukę obsługi broni.

Proceder ten nie skończy się na jednorazowym wybryku. Już w kolejnym, 3339. odcinku, Daniel znów spróbuje wyciągnąć syna z domu, tym razem pod pretekstem jazdy na quadach. Wszystko odbędzie się w tajemnicy przed Asią, co ostatecznie przeleje czarę goryczy. Sokalska zareaguje stanowczo i kategorycznie zabroni ojcu spotkań z Emilem bez jej wiedzy. Jej intuicja będzie podpowiadać, że kontakt z Danielem może sprowadzić na chłopca poważne niebezpieczeństwo.

Starcie z Wilkiem na ulicy Zacisznej

Rodzinne dramaty to nie wszystko, z czym przyjdzie się zmierzyć bohaterom. W 3340. odcinku do gry powróci bezwzględny Wilk (Adam Szczyszczaj). Deweloper nie porzuci planów budowy drogi, co wciąż będzie wiązało się z koniecznością wyburzenia domów przy ulicy Zacisznej. Mieszkańcy, z Hubertem na czele, rozpoczną strajk w obronie swoich posiadłości. Sytuacja Pyrki będzie o tyle skomplikowana, że z powodu współwłasności z Lucyną sprzedaż domu stanie się niemożliwa.

Jednak seniorka zaskoczy wszystkich swoją postawą w obliczu zagrożenia. Zamiast sprawiać problemy, Zwierzchowska stanie na pierwszej linii protestu, a nawet obejmie nad nim nieformalne dowództwo. Jej zaangażowanie sięgnie zenitu, gdy w akcie desperacji obrzuci Wilka jajkami. Hubert początkowo zareaguje śmiechem, ale jego dobry humor szybko zniknie, gdy na horyzoncie znów pojawi się Daniel.

Okazuje się, że ojciec Emila znajdzie zatrudnienie jako ochroniarz w szpitalu,m w którym będzie pracował Pyrka. Dla Asi będzie to jasny sygnał, że nadchodzą ciężkie czasy. A jej obawy niestety szybko się potwierdzą. Wszystko przez to, że były kochanek nie zawaha się użyć szantażu, grożąc wejściem na drogę sądową, jeśli matka chłopca będzie utrudniać mu kontakty z synem.

