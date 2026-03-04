"Akacjowa 38", odcinek 823: Fabiana rozpoczyna kampanię oszczerstw, by zniszczyć Carmen

Spis treści
Emocje na ulicy Akacjowej nie opadają, a poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" tylko podgrzał atmosferę wśród fanów. W sercu rodzinnego konfliktu Jaime bezskutecznie próbował nakłonić Samuela do pojednania z bratem. Tymczasem Casilda, w nieco lżejszym tonie, wpadła na pomysł zorganizowania balu karnawałowego, by zatrzymać w Madrycie kuzyna Jacinta. Flora z kolei ogłosiła swój mały sukces, twierdząc, że udało jej się przekonać męża do współpracy z Leonor przy biografii jego ojca. Najwięcej niepokoju wzbudziło jednak nagłe zniknięcie Silvii Reyes, które spędzało sen z powiek pułkownikowi, a jego służąca Agustina była zdeterminowana, by ją odnaleźć. Wygląda na to, że spokój jeszcze długo nie zagości w sercach bohaterów.
"Akacjowa 38" odc. 823 - streszczenie
Inigo składa Leonor obietnicę, że zdradzi jej prawdę o swoim ojcu, jednak rozmowa na ten temat okazuje się dla niego wyjątkowo trudna. W międzyczasie Arturo Valverde, przepełniony tęsknotą, nie ustaje w wysiłkach, by odnaleźć Silvię. Na poddaszu atmosfera gęstnieje za sprawą Fabiany, która celowo rozsiewa krzywdzące plotki o Carmen, przez co nowa lokatorka staje się persona non grata. Tymczasem Antonito coraz wnikliwiej przygląda się nowym właścicielom kawiarni. Nabiera on podejrzeń, że Inigo i Flora mogą nie być tak doświadczeni w branży, jak mogłoby się wydawać.
"Akacjowa 38" odc. 823 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nowe wątki i zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zanotować sobie datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 823 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to prawdziwa perełka wśród telenowel kostiumowych, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i wielkich namiętności. Widzowie w Polsce pokochali tę hiszpańską produkcję za wciągającą fabułę, malownicze scenerie i znakomite kreacje aktorskie. Nic dziwnego, że każdy kolejny odcinek jest tak wyczekiwany! W obsadzie tego serialu to m.in.:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)