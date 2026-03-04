"Akacjowa 38", odcinek 823: Fabiana rozpoczyna kampanię oszczerstw, by zniszczyć Carmen

Emocje na ulicy Akacjowej nie opadają, a poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" tylko podgrzał atmosferę wśród fanów. W sercu rodzinnego konfliktu Jaime bezskutecznie próbował nakłonić Samuela do pojednania z bratem. Tymczasem Casilda, w nieco lżejszym tonie, wpadła na pomysł zorganizowania balu karnawałowego, by zatrzymać w Madrycie kuzyna Jacinta. Flora z kolei ogłosiła swój mały sukces, twierdząc, że udało jej się przekonać męża do współpracy z Leonor przy biografii jego ojca. Najwięcej niepokoju wzbudziło jednak nagłe zniknięcie Silvii Reyes, które spędzało sen z powiek pułkownikowi, a jego służąca Agustina była zdeterminowana, by ją odnaleźć. Wygląda na to, że spokój jeszcze długo nie zagości w sercach bohaterów.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 823 - streszczenie

Inigo składa Leonor obietnicę, że zdradzi jej prawdę o swoim ojcu, jednak rozmowa na ten temat okazuje się dla niego wyjątkowo trudna. W międzyczasie Arturo Valverde, przepełniony tęsknotą, nie ustaje w wysiłkach, by odnaleźć Silvię. Na poddaszu atmosfera gęstnieje za sprawą Fabiany, która celowo rozsiewa krzywdzące plotki o Carmen, przez co nowa lokatorka staje się persona non grata. Tymczasem Antonito coraz wnikliwiej przygląda się nowym właścicielom kawiarni. Nabiera on podejrzeń, że Inigo i Flora mogą nie być tak doświadczeni w branży, jak mogłoby się wydawać.

"Akacjowa 38" odc. 823 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nowe wątki i zwroty akcji sprawiają, że każdy odcinek przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zanotować sobie datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 823 serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa perełka wśród telenowel kostiumowych, która przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, sekretów i wielkich namiętności. Widzowie w Polsce pokochali tę hiszpańską produkcję za wciągającą fabułę, malownicze scenerie i znakomite kreacje aktorskie. Nic dziwnego, że każdy kolejny odcinek jest tak wyczekiwany! W obsadzie tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)