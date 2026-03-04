"Na dobre i na złe", odcinek 984: Iga pod wpływem narkotyków?! Jej zachowanie wzbudzi niepokój

Spis treści
W szpitalu w Leśnej Górze jak zwykle nie brakowało emocji, a ostatni odcinek "Na dobre i na złe" dostarczył ich fanom podwójnie. Doktor Zawada wraz z Glorią podjął się opieki nad nastolatką z niewydolnością serca, decydując się na pionierski zabieg, który mógł dać jej szansę na normalne życie. Tej ryzykownej operacji stanowczo sprzeciwiał się Beger, uznając ją za zbyt niebezpieczną. W tym samym czasie Blanka i Homolka toczyli dramatyczną walkę o pacjentkę spodziewającą się czworaczków, u której przedwcześnie rozpoczęła się akcja porodowa. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że u jednego z dzieci doszło do odejścia wód płodowych. Lekarze ponownie stanęli przed decyzjami na wagę życia, a napięcie sięgało zenitu. Zobaczmy, co przyniesie kolejny tydzień w Leśnej Górze.
"Na dobre i na złe" odc. 984 - streszczenie
W szpitalu w Leśnej Górze ponownie pojawiają się studenci, a ich szkoleniem, na wyraźne polecenie Begera, zajmie się profesor Falkowicz. Podczas swojego dyżuru Falkowicz zmierzy się z dwoma skomplikowanymi przypadkami: młodą pacjentką z niepokojącą zmianą skórną oraz guzem w jamie brzusznej, a także kobietą w średnim wieku, która trafiła do szpitala z objawami udaru. W tym samym czasie doktor Iga będzie opiekować się prawnikiem poszkodowanym w wypadku na elektrycznej deskorolce oraz starszym pacjentem z dolegliwościami kardiologicznymi. Niespodziewanie, zachowanie lekarki stanie się bardzo dziwne, sugerując, że może być pod wpływem środków odurzających, co doprowadzi do tragicznego w skutkach błędu medycznego i pogorszenia stanu zdrowia jej podopiecznych. Na domiar złego, Klemi rozpocznie pracę na stanowisku salowej, co wywoła gwałtowny gniew Igora.
"Na dobre i na złe" odc. 984 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Leśnej Górze, a zwłaszcza na konsekwencje błędu popełnionego przez doktor Igę. Nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić kluczowych momentów. Premierowa emisja 984. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada
"Na dobre i na złe" to kultowy polski serial medyczny, który od lat gości na antenie TVP2, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze wiernych fanów. Produkcja w fascynujący sposób łączy zawodowe wyzwania personelu szpitala w Leśnej Górze z ich osobistymi perypetiami, tworząc wciągającą opowieść o życiu, śmierci i trudnych wyborach. Siłą serialu są nie tylko realistycznie przedstawione przypadki medyczne, ale także poruszanie ważnych dylematów etycznych. Dzięki ciągle nowym, intrygującym wątkom, produkcja od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych polskich seriali. W serialu występują m.in.:
- Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)
- Aldona Jankowska (jako Wanda)
- Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)
- Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)
- Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)
- Mateusz Janicki (jako Rafał)
- Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)
- Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)