"Na dobre i na złe", odcinek 984: Iga pod wpływem narkotyków?! Jej zachowanie wzbudzi niepokój

W szpitalu w Leśnej Górze jak zwykle nie brakowało emocji, a ostatni odcinek "Na dobre i na złe" dostarczył ich fanom podwójnie. Doktor Zawada wraz z Glorią podjął się opieki nad nastolatką z niewydolnością serca, decydując się na pionierski zabieg, który mógł dać jej szansę na normalne życie. Tej ryzykownej operacji stanowczo sprzeciwiał się Beger, uznając ją za zbyt niebezpieczną. W tym samym czasie Blanka i Homolka toczyli dramatyczną walkę o pacjentkę spodziewającą się czworaczków, u której przedwcześnie rozpoczęła się akcja porodowa. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że u jednego z dzieci doszło do odejścia wód płodowych. Lekarze ponownie stanęli przed decyzjami na wagę życia, a napięcie sięgało zenitu. Zobaczmy, co przyniesie kolejny tydzień w Leśnej Górze.

"Na dobre i na złe" odc. 984 - streszczenie

W szpitalu w Leśnej Górze ponownie pojawiają się studenci, a ich szkoleniem, na wyraźne polecenie Begera, zajmie się profesor Falkowicz. Podczas swojego dyżuru Falkowicz zmierzy się z dwoma skomplikowanymi przypadkami: młodą pacjentką z niepokojącą zmianą skórną oraz guzem w jamie brzusznej, a także kobietą w średnim wieku, która trafiła do szpitala z objawami udaru. W tym samym czasie doktor Iga będzie opiekować się prawnikiem poszkodowanym w wypadku na elektrycznej deskorolce oraz starszym pacjentem z dolegliwościami kardiologicznymi. Niespodziewanie, zachowanie lekarki stanie się bardzo dziwne, sugerując, że może być pod wpływem środków odurzających, co doprowadzi do tragicznego w skutkach błędu medycznego i pogorszenia stanu zdrowia jej podopiecznych. Na domiar złego, Klemi rozpocznie pracę na stanowisku salowej, co wywoła gwałtowny gniew Igora.

"Na dobre i na złe" odc. 984 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością oczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Leśnej Górze, a zwłaszcza na konsekwencje błędu popełnionego przez doktor Igę. Nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fani serialu powinni już teraz zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić kluczowych momentów. Premierowa emisja 984. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 11 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to kultowy polski serial medyczny, który od lat gości na antenie TVP2, niezmiennie przyciągając przed ekrany rzesze wiernych fanów. Produkcja w fascynujący sposób łączy zawodowe wyzwania personelu szpitala w Leśnej Górze z ich osobistymi perypetiami, tworząc wciągającą opowieść o życiu, śmierci i trudnych wyborach. Siłą serialu są nie tylko realistycznie przedstawione przypadki medyczne, ale także poruszanie ważnych dylematów etycznych. Dzięki ciągle nowym, intrygującym wątkom, produkcja od lat utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych polskich seriali. W serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)