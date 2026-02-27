"Barwy szczęścia", odcinek 3331: Powrót do tematu zemsty Rawiczów może kosztować Modrzyckiego utratę posady

Ostatnie wydarzenia w serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, a poprzedni odcinek był tego najlepszym dowodem. Po aresztowaniu Cezarego, Klemens stał się prawdziwą opoką dla Natalii, która mimo nacisków policji nie zamierzała składać zeznań przeciwko mężowi. To z kolei sprawiło, że funkcjonariusz Majak skupił swoje podejrzenia na Marcinie, będąc przekonanym, że to właśnie on ostrzegł Rawicza o zasadzce. Niespodzianki nie zabrakło także w życiu Tomasza, który ze zdziwieniem odkrył, że Grażyna zaczęła spotykać się z kimś nowym. Na osłodę, Borda nareszcie znalazł u Jaworskich wymarzoną partnerkę do brydża. Czego zatem możemy się spodziewać po tak intensywnych wydarzeniach?

"Barwy szczęścia" odc. 3331 - streszczenie

Kasia, borykająca się z problemami wychowawczymi, zwraca się o pomoc do Borysa. Jej syn Ksawery sprawia kłopoty w szkole, co niepokoi matkę. Sytuację pogarsza Niedzielska, która wywiera presję na Górkę, by ta zapisała chłopca na terapię. Niespodziewanie jednak to Sadowski staje się dla Ksawerego autorytetem. Tymczasem Modrzycki decyduje się ponownie zająć sprawą zemsty Rawiczów na Zastoi, mimo sprzeciwu Kornela, który ostrzega go przed możliwą utratą pracy. W innym wątku Hubert przygotowuje się do spotkania z Wilkiem, aby omówić szczegóły sprzedaży domu.

"Barwy szczęścia" odc. 3331 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują dalszego rozwoju losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada wiele emocji i zwrotów akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca. Premierowa emisja 3331. odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial obyczajowy, który od 2007 roku niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów TVP2. Produkcja w realistyczny sposób przedstawia losy kilku pokoleń mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Bohaterowie zmagają się z codziennymi problemami, takimi jak miłość, zdrada, przyjaźń czy poszukiwanie szczęścia, co sprawia, że łatwo się z nimi utożsamić. Historie rodzin Marczaków, Zwoleńskich czy Pyrków od lat dostarczają wielu wzruszeń i emocji. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)