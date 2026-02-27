Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" po raz kolejny udowodnił, że żadna sprawa nie jest tak prosta, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka. Tym razem detektywi stanęli przed zagadką śmierci emerytowanego wychowawcy zakładu karnego, którego znaleziono martwego w jego splądrowanym domu. Śledztwo szybko ujawniło, że ofiara utrzymywała bliskie relacje ze swoimi byłymi wychowankami, recydywistami nadal poruszającymi się w przestępczym półświatku. Sytuację dodatkowo komplikowała trudna i pełna niedomówień więź, jaka łączyła denata z jego własną córką. Ta skomplikowana sieć powiązań i rodzinnych sekretów sprawiła, że lista podejrzanych była długa i nieoczywista. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć detektywom w nadchodzących historiach?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Gliniarze" odc. 1157 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku funkcjonariusze znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy na ich prywatne adresy zaczną napływać listy z pogróżkami. Chociaż początkowo mogłoby się wydawać, że to jedynie okrutny żart, naczelnik Robert Szwarc potraktuje sprawę z najwyższą powagą, obawiając się, że ktoś rozpoczął polowanie na jego ludzi. Rozpoczyna się intensywne śledztwo, które prowadzi detektywów do grupy powiązanych ze sobą recydywistów. Niestety, przestępcy zdają się być zawsze o krok przed policją, co tylko potęguje napięcie i zmusza do walki z czasem. Tymczasem w życiu prywatnym Natalii również nie brakuje wyzwań – jej syn Antek po ostatnich trudnych doświadczeniach wkracza w okres buntu.

"Gliniarze" odc. 1157 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością niecierpliwie czekają, aby zobaczyć, jak detektywi poradzą sobie z osobistym zagrożeniem, które zawisło nad całym wydziałem. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a stawka będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Widzowie będą mogli śledzić pełne napięcia śledztwo oraz osobiste zmagania bohaterów. Premierowa emisja odcinka 1157 serialu "Gliniarze" została zaplanowana na piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych w Polsce, który od lat dostarcza widzom solidnej dawki adrenaliny i trzymających w napięciu dochodzeń. Produkcja zabiera nas w sam środek policyjnych akcji w Warszawie, gdzie każdy dzień to nowa, skomplikowana zagadka do rozwiązania. Serial zyskał ogromną sympatię publiczności nie tylko dzięki dynamicznym historiom, ale również za sprawą charyzmatycznych bohaterów, których losy śledzimy z zapartym tchem. Za sukcesem produkcji stoi znakomita obsada, która wciela się w role nieustraszonych stróżów prawa. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)