W ostatnim odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" byliśmy świadkami wielu radosnych i wzruszających chwil. Po trzymiesięcznym pobycie we Francji, Halil i ciężarna Zeynep wrócili do domu, przywożąc ze sobą wspaniałe wieści o sukcesie perfum, które wkrótce trafią na turecki rynek. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ Merve wyznała siostrze, że zakochała się w Cemilu. Halilowi udało się przekonać Tulay do wyrażenia zgody na małżeństwo najmłodszej córki, dzięki czemu rodzina mogła rozpocząć przygotowania do zaręczyn. W tej sielankowej atmosferze szczęśliwi Halil i Zeynep wybrali również imię dla swojego syna. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów?

"Wichrowe wzgórze" odc. 373 - streszczenie

Merve i Cemil są niezwykle szczęśliwi z powodu akceptacji ich związku przez rodzinę. Z tej okazji organizują tradycyjną uroczystość zaręczynową w gronie najbliższych. Podczas ceremonii, Zumrut udziela młodym swojego błogosławieństwa, a następnie dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki i wymiany obrączek, co pieczętuje ich narzeczeństwo. W tym samym czasie, Zeynep podejmuje ważną decyzję dotyczącą imienia swojego syna - postanawia nazwać go Ihsan, aby uczcić pamięć ojca Halila. Niestety, nie dla wszystkich ten dzień jest radosny, ponieważ Gulhan i Tekin otrzymują druzgocącą wiadomość, że nie będą mogli mieć dzieci.

"Wichrowe wzgórze" odc. 373 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie zarówno radosne, jak i smutne chwile, które z pewnością na długo zapadną w pamięć fanów tureckiej produkcji. Wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem wydarzeń zapraszamy do oglądania. Premierowa emisja 373. odcinka serialu "Wichrowe wzgórze" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 14:10 na antenie TVP1.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

"Wichrowe wzgórze" to turecka produkcja, która od samego początku skradła serca polskich widzów, zabierając ich w świat pełen namiętności, intryg i rodzinnych tajemnic. Historia Zeynep i Halila, pochodzących z dwóch różnych światów, pokazuje, jak skomplikowane potrafią być ludzkie losy, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dawne urazy i pragnienie zemsty. Serial idealnie łączy w sobie elementy dramatu i romansu, co sprawia, że fani z zapartym tchem śledzą każdy kolejny odcinek. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Gokberk Yildirim (jako Halil Firat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanli)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tulay Aslanli)

Selma Kutlug (jako Zumrut Aslanli)

Adem Bal (jako Cemil)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanli)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Enes Ozdemir (jako Yusuf)