Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Wichrowe wzgórze" byliśmy świadkami wielu radosnych i wzruszających chwil. Po trzymiesięcznym pobycie we Francji, Halil i ciężarna Zeynep wrócili do domu, przywożąc ze sobą wspaniałe wieści o sukcesie perfum, które wkrótce trafią na turecki rynek. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ Merve wyznała siostrze, że zakochała się w Cemilu. Halilowi udało się przekonać Tulay do wyrażenia zgody na małżeństwo najmłodszej córki, dzięki czemu rodzina mogła rozpocząć przygotowania do zaręczyn. W tej sielankowej atmosferze szczęśliwi Halil i Zeynep wybrali również imię dla swojego syna. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów?
"Wichrowe wzgórze" odc. 373 - streszczenie
Merve i Cemil są niezwykle szczęśliwi z powodu akceptacji ich związku przez rodzinę. Z tej okazji organizują tradycyjną uroczystość zaręczynową w gronie najbliższych. Podczas ceremonii, Zumrut udziela młodym swojego błogosławieństwa, a następnie dochodzi do symbolicznego przecięcia wstążki i wymiany obrączek, co pieczętuje ich narzeczeństwo. W tym samym czasie, Zeynep podejmuje ważną decyzję dotyczącą imienia swojego syna - postanawia nazwać go Ihsan, aby uczcić pamięć ojca Halila. Niestety, nie dla wszystkich ten dzień jest radosny, ponieważ Gulhan i Tekin otrzymują druzgocącą wiadomość, że nie będą mogli mieć dzieci.
"Wichrowe wzgórze" odc. 373 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie zarówno radosne, jak i smutne chwile, które z pewnością na długo zapadną w pamięć fanów tureckiej produkcji. Wszystkich zainteresowanych dalszym rozwojem wydarzeń zapraszamy do oglądania. Premierowa emisja 373. odcinka serialu "Wichrowe wzgórze" odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 14:10 na antenie TVP1.
"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada
"Wichrowe wzgórze" to turecka produkcja, która od samego początku skradła serca polskich widzów, zabierając ich w świat pełen namiętności, intryg i rodzinnych tajemnic. Historia Zeynep i Halila, pochodzących z dwóch różnych światów, pokazuje, jak skomplikowane potrafią być ludzkie losy, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dawne urazy i pragnienie zemsty. Serial idealnie łączy w sobie elementy dramatu i romansu, co sprawia, że fani z zapartym tchem śledzą każdy kolejny odcinek. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Gokberk Yildirim (jako Halil Firat)
- Cemre Arda (jako Zeynep Aslanli)
- Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tulay Aslanli)
- Selma Kutlug (jako Zumrut Aslanli)
- Adem Bal (jako Cemil)
- Sena Pehlivan (jako Selma Aslanli)
- Hilal Kuvvet (jako Canan)
- Enes Ozdemir (jako Yusuf)