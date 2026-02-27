Pierwsza miłość odc. 4168

W poprzednim odcinku (4167) Eliza miała odruch, by ostrzec Borysa przed śmiertelnym zagrożeniem, ale powstrzymała ją myśl o córce, dla której jego szpik był niezbędny. Gdy chłopak był już na zabiegu, Eliza wymknęła się z kliniki z nagraniem w telefonie, by zgłosić męża na policję, jednak czekała ją przykra niespodzianka – do warszawskiego więzienia trafili groźni skazańcy, w tym ktoś znajomy Bartkowi, odpowiedzialny za krwawy bunt w innym zakładzie. Emilka natomiast, pełna werwy, zaczęła nowe życie, nadrabiała zaległości towarzyskie, przekonywała przyjaciółki, by same kreowały swoje szczęście, a żartobliwy plan wspólnego wyjazdu nabierał realnych kształtów, podczas gdy w relacjach damsko-męskich posunęła się dalej, niż ktokolwiek, w tym Fryderyk, mógł przypuszczać.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Pierwsza miłość – streszczenie odcinka 4168

Fryderyk, zmieszany spontanicznością Emilki, ulatnia się. Nie odbiera telefonów, nie pojawia się też w pracy. Emilia jest zła i rozczarowana, ale już nigdy nie zamierza płakać przez mężczyzn. W Śmiałku tymczasem budzi się nadzieja - może córka się opamięta i wróci do Bartka? Artur pociesza Kingę po rozstaniu. Lilka wciąż jeszcze liczy, że dzięki Poli utrzyma przy sobie Janka. Janek zaś zaskakuje je obie, podejmując podczas radiowego programu na żywo niespodziewaną decyzję. Eliza w straszliwy sposób płaci za swój błąd. Darek tymczasem, zgodnie z planem, zabiera Borysa z kliniki w podróż, z której ma już nie wrócić. Po drodze wydarza się coś, co zmienia nastawienie Darka.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4168. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)