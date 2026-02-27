Barwy szczęścia odc. 3330

W poprzednim odcinku (3329) policja zjawiła się u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu, a funkcjonariusze aresztowali Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, chwilę później zatrzymana została również Rawiczowa, Oliwka straciła cierpliwość do Tomka, który uparcie wracał do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym, a do tego czekała ją trudna rozmowa z Justinem, który stanął w obronie Oli, uświadamiając jej, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa, tymczasem Dominika i Sebastian w końcu urządzili się w nowym mieszkaniu, sprawiając ogromną radość Mateuszowi.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3330

Po aresztowaniu Cezarego Klemens nie odstępuje Natalii na krok. Majak próbuje przesłuchać Zwoleńską, jednak prawniczka stanowczo odmawia składania zeznań przeciwko mężowi. Policjant bierze na celownik Marcina - przekonany, że to właśnie on ostrzegł Rawicza o zasadzce. Z kolei Tomasz ponownie odwiedza Grażynę i z zaskoczeniem odkrywa, że jego była partnerka zaczęła się z kimś spotykać. Za to Broda odnosi sukces towarzyski, znajdując w końcu wymarzoną partnerkę do brydża u Jaworskich.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3330. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)