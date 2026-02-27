Barwy szczęścia odc. 3330

Barwy szczęścia, odcinek 3330: Tomasz w szoku! Była partnerka Grażyna już z nowym mężczyzną

Joanna Dembek
2026-02-27 8:45

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3330, którego emisja zaplanowana jest na 5 marca w TVP2.

W poprzednim odcinku (3329) policja zjawiła się u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu, a funkcjonariusze aresztowali Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, chwilę później zatrzymana została również Rawiczowa, Oliwka straciła cierpliwość do Tomka, który uparcie wracał do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym, a do tego czekała ją trudna rozmowa z Justinem, który stanął w obronie Oli, uświadamiając jej, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa, tymczasem Dominika i Sebastian w końcu urządzili się w nowym mieszkaniu, sprawiając ogromną radość Mateuszowi.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3330

Po aresztowaniu Cezarego Klemens nie odstępuje Natalii na krok. Majak próbuje przesłuchać Zwoleńską, jednak prawniczka stanowczo odmawia składania zeznań przeciwko mężowi. Policjant bierze na celownik Marcina - przekonany, że to właśnie on ostrzegł Rawicza o zasadzce. Z kolei Tomasz ponownie odwiedza Grażynę i z zaskoczeniem odkrywa, że jego była partnerka zaczęła się z kimś spotykać. Za to Broda odnosi sukces towarzyski, znajdując w końcu wymarzoną partnerkę do brydża u Jaworskich.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3330. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
Barwy szczęścia odc. 3330
