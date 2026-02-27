Barwy szczęścia odc. 3330

Spis treści
W poprzednim odcinku (3329) policja zjawiła się u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu, a funkcjonariusze aresztowali Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, chwilę później zatrzymana została również Rawiczowa, Oliwka straciła cierpliwość do Tomka, który uparcie wracał do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym, a do tego czekała ją trudna rozmowa z Justinem, który stanął w obronie Oli, uświadamiając jej, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa, tymczasem Dominika i Sebastian w końcu urządzili się w nowym mieszkaniu, sprawiając ogromną radość Mateuszowi.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3330
Po aresztowaniu Cezarego Klemens nie odstępuje Natalii na krok. Majak próbuje przesłuchać Zwoleńską, jednak prawniczka stanowczo odmawia składania zeznań przeciwko mężowi. Policjant bierze na celownik Marcina - przekonany, że to właśnie on ostrzegł Rawicza o zasadzce. Z kolei Tomasz ponownie odwiedza Grażynę i z zaskoczeniem odkrywa, że jego była partnerka zaczęła się z kimś spotykać. Za to Broda odnosi sukces towarzyski, znajdując w końcu wymarzoną partnerkę do brydża u Jaworskich.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3330. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)