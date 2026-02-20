O czym jest „Wojna zastępcza”?

Akcja serialu „Wojna zastępcza” rozpoczyna się w 1991 roku, w czasie burzliwych przemian ustrojowych w Polsce i rozpadu ZSRR. Właśnie wtedy czterech młodych ludzi - Artur (Mateusz Więcławek), Zuza (Waleria Gorobets), Budyń (Piotr Witkowski) i Gutek (Karol Bernacki) - trafia do elitarnej szkoły szpiegowskiej w Kiejkutach. Nie mają wojskowego doświadczenia, ale zostali wybrani ze względu na wyjątkowe predyspozycje i osobowość. Nad ich szkoleniem czuwa Sadowski (Mirosław Haniszewski), nowy szef Urzędu Ochrony Państwa. W tym samym czasie w Polsce wciąż stacjonują wojska rosyjskie. Wśród oficerów rodzi się niebezpieczny plan - generał Dubynin (Cezary Żak) wraz ze współpracownikami zamierza ukryć i sprzedać dwie głowice nuklearne znajdujące się w tajnych bazach atomowych. Młodzi agenci UOP zostają wciągnięci w operację, której stawką jest bezpieczeństwo kraju.

Paulina Gałązka mówi o tym, że dla kobiet w jej wieku jest mniej ról w polskiej kinematografii

Dodatkowego napięcia dodaje wątek miłosny. Z Moskwy przybywa agentka Nastia (Paulina Gałązka), która ma inwigilować rosyjskich oficerów. Na jej drodze staje Artur. Między bohaterami rodzi się uczucie, które wystawia na próbę ich lojalność wobec służby i ojczyzny. „Wojna zastępcza” łączy thriller szpiegowski z dramatem historycznym, pokazując kulisy transformacji i tajnych operacji w jednym z najbardziej niepewnych momentów najnowszej historii Polski.

Kto występuje w serialu „Wojna zastępcza”?

Obsada „Wojny zastępczej” łączy młode pokolenie aktorów z uznanymi nazwiskami polskiego kina i telewizji. W głównych rolach zobaczymy Mateusza Więcławka jako Artura - jednego z młodych rekrutów elitarnej szkoły w Kiejkutach. Obok niego występują Waleria Gorobets (Zuza), Piotr Witkowski (Budyń) oraz Karol Bernacki (Gutek), którzy wcielają się w grupę początkujących agentów UOP wciągniętych w niebezpieczną operację o międzynarodowym zasięgu. Po drugiej stronie barykady pojawia się Cezary Żak w roli generała Dubynina - rosyjskiego oficera zamieszanego w plan ukrycia i sprzedaży głowic nuklearnych. W serialu występują również Dawid Dziarkowski i Adam Wietrzyński jako przedstawiciele rosyjskich struktur wojskowych. Ważną postacią jest także Nastia, grana przez Paulinę Gałązkę - agentka wysłana z Moskwy, która ma inwigilować rosyjskich oficerów, ale jej relacja z Arturem komplikuje przebieg misji.

W produkcji zobaczymy także Mirosława Haniszewskiego jako szefa UOP oraz Mariusza Bonaszewskiego, którzy reprezentują doświadczoną kadrę służb. Tak skonstruowana obsada sprawia, że „Wojna zastępcza” łączy dynamiczną energię młodych bohaterów z ciężarem doświadczenia starszego pokolenia, co nadaje serialowi autentyczności i napięcia.

Kiedy premiera serialu „Wojna zastępcza” w TV?

Premiera serialu „Wojna zastępcza” odbędzie się 8 marca o godzinie 20:25 na antenie TVP. Kolejne odcinki będą emitowane co niedzielę, o tej samej porze. To jedna z najmocniejszych propozycji wiosennej ramówki. Nowy thriller sensacyjny może przyciągnąć widzów zainteresowanych historią najnowszą, tematyką służb specjalnych oraz politycznymi intrygami.

„Wojna zastępcza” to opowieść o lojalności, odpowiedzialności i cenie, jaką trzeba zapłacić za prawdę. Czy historia młodych agentów UOP stanie się jednym z najgłośniejszych serialowych wydarzeń marca? Przekonamy się już wkrótce.