W poprzednim odcinku Jana martwiła się o Pię i szukała sposobu, by jej pomóc. Zwróciła się do Manuela, licząc na jego wsparcie. Catalina zaproponowała Pelayowi, aby spróbowali odbudować swoją relację i dali sobie jeszcze jedną szansę. Baron de Ayala przyznał Martinie i jej bliskim, że objawy zatrucia mogły być skutkiem choroby, a potem przeprosił dziewczynę za bezpodstawne oskarżenia. Simona poprosiła Rómula i Petrę, by Adolfito mógł przez jakiś czas zostać z matką w La Promesie. W tym samym czasie ochmistrzyni złożyła Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 499 - streszczenie

Maria, Vera i Lope ruszą do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Jana i Manuel odwiedzą Pię, która ukrywa się w jaskini. Spróbują nakłonić ją do wyjścia, dlatego obmyślą sprytny fortel. Petra przekaże Santosowi informację o jego nowej funkcji i udzieli mu potrzebnych wskazówek. Candelę oraz Janę zacznie niepokoić brak radości Marii i Salvadora z powodu planowanego ślubu.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 499 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

499. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 15:05. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców La Promesy.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Akcja rozgrywa się w posiadłości rodu Luján, gdzie arystokracja i służba skrywają liczne sekrety. Jana trafia do pałacu jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W historii ważne są romanse, zemsta, różnice klasowe, walka o majątek oraz rodzinne intrygi. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Marga Martínez jako Petra Arcos