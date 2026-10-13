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W poprzednim odcinku Jana martwiła się o Pię i szukała sposobu, by jej pomóc. Zwróciła się do Manuela, licząc na jego wsparcie. Catalina zaproponowała Pelayowi, aby spróbowali odbudować swoją relację i dali sobie jeszcze jedną szansę. Baron de Ayala przyznał Martinie i jej bliskim, że objawy zatrucia mogły być skutkiem choroby, a potem przeprosił dziewczynę za bezpodstawne oskarżenia. Simona poprosiła Rómula i Petrę, by Adolfito mógł przez jakiś czas zostać z matką w La Promesie. W tym samym czasie ochmistrzyni złożyła Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 499 - streszczenie
Maria, Vera i Lope ruszą do miasteczka, by znaleźć pracę dla Virtudes. Jana i Manuel odwiedzą Pię, która ukrywa się w jaskini. Spróbują nakłonić ją do wyjścia, dlatego obmyślą sprytny fortel. Petra przekaże Santosowi informację o jego nowej funkcji i udzieli mu potrzebnych wskazówek. Candelę oraz Janę zacznie niepokoić brak radości Marii i Salvadora z powodu planowanego ślubu.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 499 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
499. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” TVP2 wyemituje w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 15:05. Wtedy poznamy dalsze losy mieszkańców La Promesy.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony na początku XX wieku w południowej Hiszpanii. Akcja rozgrywa się w posiadłości rodu Luján, gdzie arystokracja i służba skrywają liczne sekrety. Jana trafia do pałacu jako służąca, ponieważ chce odkryć prawdę o zabójstwie matki i porwaniu brata. Jej plan komplikuje uczucie do Manuela, syna markiza. W historii ważne są romanse, zemsta, różnice klasowe, walka o majątek oraz rodzinne intrygi. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Marga Martínez jako Petra Arcos