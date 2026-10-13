Zatrzymanie narkotykowe w Gdańsku. Dwaj mężczyźni mieli przy sobie ponad 7 kg narkotyków

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-13 11:00

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy przenosili w kartonach i torbie znaczne ilości środków odurzających. Do zdarzenia doszło 9 października 2026 roku na ulicy Łąkowej, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 7 kilogramów różnych substancji. Podejrzani usłyszeli już zarzuty i na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na trzy miesiące.

Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja

Policyjna kontrola na ulicy Łąkowej w Gdańsku

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku 9 października 2026 roku prowadzili działania operacyjne w rejonie ulicy Łąkowej. Przed południem ich uwagę zwróciło dwóch młodych mężczyzn, którzy zachowywali się nerwowo i rozglądali wokół siebie. Jeden z nich trzymał dwa kartonowe pudełka, natomiast drugi niósł dużą torbę wykonaną z plastiku. Policjanci postanowili wylegitymować 22-latka oraz 21-latka, a następnie sprawdzić zawartość przenoszonych przez nich pakunków.

Ponad 7 kilogramów narkotyków i duża suma gotówki

Podczas przeszukania okazało się, że w pudełkach i torbie znajdują się znaczne ilości zabronionych substancji. Oprócz narkotyków mundurowi zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, elektroniczne wagi oraz zgrzewarki, które mogły służyć do pakowania towaru. W ręce funkcjonariuszy trafiły także pieniądze w gotówce w kwocie prawie 50 000 zł. Biegły sądowy, który zbadał przejęte środki, potwierdził, że zabezpieczono łącznie prawie 16 000 porcji handlowych marihuany, kokainy, amfetaminy, klefedronu oraz MDMA.

Tymczasowy areszt i groźba kary więzienia

Zatrzymani mieszkańcy Gdańska zostali przewiezieni do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a zebrany w sprawie materiał dowodowy trafił do prokuratury. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk Śródmieście przedstawił mężczyznom zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. 10 października 2026 roku sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego i aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im teraz kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

ROLKI