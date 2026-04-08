Awantura Anety i Olka. Ten żart przed ślubem doprowadzi do furii

Odcinek 1924 "M jak miłość": Kiedy emisja w TVP2?

Burzliwe relacje Anety i Olka to już stały element uwielbianego przez widzów serialu. Fani doskonale wiedzą, że w tym małżeństwie dominuje żona, która trzyma swojego partnera wyjątkowo twardą ręką. Chodakowski zazwyczaj uważa na słowa i stara się nie drażnić ukochanej, bo każda błaha sprzeczka błyskawicznie przeradza się u nich w potężną awanturę. Niekiedy sprawiają wręcz wrażenie, jakby mieli siebie dość i tylko czekali na pretekst do definitywnego rozstania. Widzowie będą mogli śledzić ich najnowsze perypetie w 1924. epizodzie, którego emisję zaplanowano na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie stacji TVP2.

18

Aneta i Olek ratują ślub Kasi i Mariusza w "M jak miłość"

W najnowszym odcinku cierpliwość Chodakowskiej zostanie wystawiona na naprawdę ciężką próbę. Kobieta przejmie odpowiedzialne obowiązki świadkowej i będzie musiała zapobiec całkowitej katastrofie przed ceremonią Kasi i Mariusza. Lista problemów organizacyjnych zacznie się lawinowo wydłużać: Sanocki zaliczy wpadkę z kwiatami, wybrana na skromne wesele restauracja zacznie stwarzać nieoczekiwane trudności, a na domiar złego zabraknie ciasta. Zdeterminowana Aneta weźmie na swoje barki całą ryzykowną logistykę, desperacko starając się uratować ten wyjątkowy dzień swojej przyjaciółki.

Nieudany żart Olka w "M jak miłość". Ślub Kasi schodzi na dalszy plan

Mąż spróbuje wesprzeć ukochaną w opanowaniu narastającego przedślubnego chaosu, jednak wybierze absolutnie najgorszy z możliwych momentów na wygłupy. W trakcie stresującej walki z czasem Olek postanowi celowo upuścić na ziemię pudełko z tortem weselnym na oczach przerażonej żony. Zszokowana Aneta w ułamku sekundy zblednie, po czym natychmiast przejdzie do wściekłego ataku na nierozważnego dowcipnisia. Od słowa do słowa między małżonkami wybuchnie tak gigantyczna i gwałtowna awantura, że losy ceremonii zaślubin zejdą dla nich całkowicie na boczny tor.