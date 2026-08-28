Splątane losy, odcinek 36: Meltem zacznie manipulować Keremem i spróbuje skłócić go z Yasemin [ZDJĘCIA]

Münevver będzie czekać na Yasemin w 36. odcinku "Splątanych losów", a Halil pogrąży się w poczuciu winy

W 36. odcinku „Splątanych losów” Münevver nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Yasemin znowu zniknęła z jej życia. Przez dwa dni zamknie się w swoim pokoju i będzie czekać na telefon od wnuczki. Dla kobiety będzie to szczególnie bolesne, ponieważ w odcinku 35. "Splątanych losów" Yasemin zgodziła się przecież na spotkanie z Münevver, choć postawiła jej ważny warunek.

Do całej sytuacji doprowadzi również Halil, który będzie miał świadomość, że przez jego działania Münevver straciła szansę na zbliżenie się do Yasemin. W odcinku 35. kobieta wprost obwiniła właśnie Halila i Suzan za zaprzepaszczenie możliwości spotkania z wnuczką. Teraz mężczyzna nie będzie potrafił sobie z tym poradzić. Przestanie jeść, pić i spać, ponieważ uzna, że zawiódł kobietę.

Ayfer postanowi interweniować. W 36. odcinku „Splątanych losów” uda się do rezydencji i spróbuje przekonać Münevver, by wybaczyła jej mężowi. Przypomni kobiecie, że Halil przez całe życie był wobec niej lojalny i zawsze stawiał jej sprawy ponad własnymi potrzebami.

Burak nie pozwoli Meltem dalej poniżać Yasemin w 36. odcinku "Splątanych losów"

Tymczasem w szpitalu napięcie między Burakiem, Yasemin i Meltem ponownie wzrośnie. W 36. odcinku „Splątanych losów” Burak zarzuci Meltem, że źle traktuje Yasemin. Nie zamierza teraz udawać, że nie widzi, co robi jego znajoma i nie pozwoli, by dziewczyna była dalej upokarzana. Jednak rywalka Yasemin nie zamierza się poddać. W 36. odcinku postanowi wykorzystać Kerema i wmówi mu, że Yasemin się w nim podkochuje.

To może jeszcze bardziej skomplikować sytuację, zwłaszcza że Kerem już wcześniej interesował się Yasemin. W odcinku 29. zaprosił ją na obiad, a w odcinku 30. stanął w jej obronie, gdy zaczepiał ją obcy mężczyzna. Z kolei Burak od dawna nie ukrywa przed sobą, że Yasemin jest dla niego kimś znacznie ważniejszym. Już w odcinku 24 przyznał Serhatowi, że się w niej zakochał, a w odcinku 35. ich relacja zaczęła robić się coraz bliższa.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka

Odcinek 35. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we środę, 2 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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