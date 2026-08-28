Splątane losy, odcinek 36: Meltem zacznie manipulować Keremem i spróbuje skłócić go z Yasemin [ZDJĘCIA]

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Münevver będzie czekać na Yasemin w 36. odcinku "Splątanych losów", a Halil pogrąży się w poczuciu winy
W 36. odcinku „Splątanych losów” Münevver nie będzie potrafiła pogodzić się z tym, że Yasemin znowu zniknęła z jej życia. Przez dwa dni zamknie się w swoim pokoju i będzie czekać na telefon od wnuczki. Dla kobiety będzie to szczególnie bolesne, ponieważ w odcinku 35. "Splątanych losów" Yasemin zgodziła się przecież na spotkanie z Münevver, choć postawiła jej ważny warunek.
Do całej sytuacji doprowadzi również Halil, który będzie miał świadomość, że przez jego działania Münevver straciła szansę na zbliżenie się do Yasemin. W odcinku 35. kobieta wprost obwiniła właśnie Halila i Suzan za zaprzepaszczenie możliwości spotkania z wnuczką. Teraz mężczyzna nie będzie potrafił sobie z tym poradzić. Przestanie jeść, pić i spać, ponieważ uzna, że zawiódł kobietę.
Ayfer postanowi interweniować. W 36. odcinku „Splątanych losów” uda się do rezydencji i spróbuje przekonać Münevver, by wybaczyła jej mężowi. Przypomni kobiecie, że Halil przez całe życie był wobec niej lojalny i zawsze stawiał jej sprawy ponad własnymi potrzebami.
Burak nie pozwoli Meltem dalej poniżać Yasemin w 36. odcinku "Splątanych losów"
Tymczasem w szpitalu napięcie między Burakiem, Yasemin i Meltem ponownie wzrośnie. W 36. odcinku „Splątanych losów” Burak zarzuci Meltem, że źle traktuje Yasemin. Nie zamierza teraz udawać, że nie widzi, co robi jego znajoma i nie pozwoli, by dziewczyna była dalej upokarzana. Jednak rywalka Yasemin nie zamierza się poddać. W 36. odcinku postanowi wykorzystać Kerema i wmówi mu, że Yasemin się w nim podkochuje.
To może jeszcze bardziej skomplikować sytuację, zwłaszcza że Kerem już wcześniej interesował się Yasemin. W odcinku 29. zaprosił ją na obiad, a w odcinku 30. stanął w jej obronie, gdy zaczepiał ją obcy mężczyzna. Z kolei Burak od dawna nie ukrywa przed sobą, że Yasemin jest dla niego kimś znacznie ważniejszym. Już w odcinku 24 przyznał Serhatowi, że się w niej zakochał, a w odcinku 35. ich relacja zaczęła robić się coraz bliższa.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 35. odcinka
Odcinek 35. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we środę, 2 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
W serialu występują:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar